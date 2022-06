Le mancate promozioni di Volta e Arena aumentano i rimpianti dell’Alta Fratte

I play-off promozione della Serie B1 del volley femminile sono appena terminati e non possono non aver lasciato qualche rimpianto in casa Alta Fratte. Il quarto posto ottenuto dalla formazione padovana in questa stagione è stato senza dubbio un buon risultato, anche se i due soli punti di distacco dalle prime due classificate del girone C hanno fatto pensare spesso a quello che poteva essere e non è stato.

Si è parlato di rimpianti e non può essere altrimenti, visto che le battistrada di questo girone, Nardi Volta e Arena Volley Team, non sono riuscite a conquistare l’A2. Entrambe rimarranno in B1 anche nel corso della prossima stagione, ma si può immaginare cosa sarebbe successo con Alta Fratte ai play-off. Non sarebbe stato un compito semplice, dato che sia Volta che Arena hanno rinunciato ai sogni di gloria per “colpa” dell’Esperia Cremona che ha battuto mantovane e veronesi senza troppi problemi.

Cremona sarebbe stata proprio l’avversaria delle ragazze di coach Rondinelli in caso di secondo posto dell’Eurogroup, dunque una sfida a dir poco complicata. La capolista Nardi Volta ha avuto, tra l’altro, due possibilità per il salto di categoria, fallendo sia lo spareggio contro Montale che quello già ricordato con l’Esperia. Il girone C della B1 femminile è stato senza dubbio uno dei più equilibrati, per la stagione 2022-2023 ci si attende una situazione non molto diversa, con le stesse protagoniste e Alta Fratte che dovrà ripartire da nuove certezze e voglie di stupire.