Serie B: Kioene Padova sorprende Valsugana e fa suo un derby incredibile

Una vocale di differenza: in Tenso Don Minzoni passa ilche conquista tre punti, mentre ilcompie un passo falso in risultato e prestazione, salutando l'anno solare casalingo senza trovare punti. Il Kioene forza il servizio (7 ace, 15 errori), viaggia bene a muro (10), ma sbaglia molto (28) e vive di alti e bassi in attacco (51% con picchi del 29% e 75%). Il Valsugana in questa partita limita discretamente gli errori, tuttavia è troppo discontinuo e(pur restando un punto di forza). Ben otto atleti in doppia cifra, in un derby cittadino senza esclusione di colpi.

Tanti ex, ne ha più il Valsugana. I padroni di casa partono con la regia di Bellomo, Schiro martello, Rossignoli banda vicina al palleggio e Maniero ricevitore lontano, coppia di centri formata da Barbieri e Salmaso, con Rizzi libero. Coach Cecchinato opta per Sartore a governare il gioco, Gatto in diagonale, Iervolino e Benetazzo schiacciatori, Guastamacchia e Cengia centri, libero Geron. Approccio top del Kioene che bussa cinque volte (0-5). Il Valsugana si riprende avvicinandosi a un paio di lunghezze e non molla più la presa, ma di fatto non raggiunge mai gli avversari ed il filotto iniziale finisce per pesare come un macigno sulle sorti del set (21-25).

Nel finale da evidenziare da un lato l'impiego di Cardia per Maniero, dall'altro l'ingresso del giovanissimo 2004 Luca Signori tra gli ospiti, a lungo nelle giovanili rossoblù. Il secondo set riparte con la conferma di Cardia. Prima parte combattuta, le squadre alzano l'intensità in difesa e spingono in battuta, ottenendo buone cose dalla fase break, la quale premia in modo alternato le due formazioni, pur senza dare adito ad alcuna fuga (09-11).

Fuga che arriva sul pesante turno al servizio di Rossignoli (16-11), a dare il via ad una seconda parte di set sanguinosa per il Kioene (9 errori, ricezione 43%, attacco 29%) e prolifica per il Venpa Cib (4 ace sui 6 complessivi della gara e 67% in attacco contro la media del 49% finale). In pratica un sontuoso monologo di casa con Schiro mattatore di serata (25-15, parziale 16-04). Il Valsugana tuttavia non si ripete più. Reazione Kioene che si porta subito con le mura a dritta (3-8). Gli ospiti sbagliano ancora molto al servizio e soprattutto in attacco, con grande ordine e pazienza il Valsugana si getta all'inseguimento (11-12).

È soprattutto l'attacco a tradire il Valsugana (40%), impedendo di concretizzare al meglio la mole di lavoro in seconda linea ed a muro (3, totale gara 6), oltre a rendere infruttuoso quanto seminato grazie alla propensione di limitare l'errore (in media 5 ogni set). Il grande alleato del Kioene è il muro (5 punti diretti sui 10 totali e varie palle sporcate). Il gap torna quindi a crescere (14-20), tanto da diventare incolmabile nonostante il più che valido tentativo di recupero dei rossoblù locali (22-25). Nel quarto set si vede in campo Italiano, già entrato al palleggio a metà del parziale precedente.

La serata per il Valsugana è storta (0-4), mentre gli avversari vedono la possibilità di rincorrere i tre punti in modo ghiotto e mettono in campo grande perseveranza (5-11). Il Venpa Cib non trova la forza per ribaltare le sorti della gara: il Kioene diventa impeccabile (solo 4 errori) e letale (75% attacco); fatica ancora soprattutto in prima linea la squadra di casa (42%). La fame di vittoria (seconda in campionato) del Kioene viene soddisfatta, mentre si interrompe la striscia positiva del Venpa Cib (16-25). Il tabellino del match:

VENPA VALSUGANA-KIOENE PADOVA 1-3 (21-25 25-15 22-25 16-25)

Valsugana: Bellomo 0, Barbieri 5, Cardia 12, Italiano 3, Mangiarotti ne (L), Maniero 1, Martinello 1, Pagliarin ne, Perodi ne, Rizzi (L), Rossignoli 11, Salmaso 5, Schiro 18, Zanini ne; allenatore Scaggiante, vice Parpaiola.

Kioene: Bellomo (L), Benetazzo 12, Calzavara ne, Cengia 11, Favaro ne, Gatto 13, Geron (L), Guastamacchia 10, Iervolino 17, Menoncin ne, Rampazzo 0, Sartore 5, Signori 0, Tolin 0; allenatore Cecchinato.