Volley femminile B1. Aduna Padova, Alissa Azzolin torna in gruppo dopo l’infortunio

La si era vista in lacrime dopo il grave infortunio durante la gara a San Donà ma ora dopo un intervento al ginocchio, una assidua riabilitazione e un’estate di intenso lavoro è pronta per la stagione del riscatto. In opposto Alissa Azzolin rientra nel gruppo dell’Aduna Padova Women.

Ecco le sue dichiarazioni: “Non ci sono parole per descrivere la mia voglia di ritornare in campo. Sono stati mesi difficili, con momenti di grande entusiasmo e altri di sconforto, ma ora grazie anche alla grande professionalità dello Staff Aduna sono pronta a dare il 100% di me stessa per raggiungere grandi obbiettivi”. Per Alissa le sedute di sala pesi e il ritorno alla fase tecnica non ha visto sosta in questa calda estate, ma la sua grande volontà e determinazione non è mai stata messa in dubbio dalla dirigenza Aduna che ha deciso di puntare ancora sulla giovane 2003: “Allenarsi per mesi da sola non è facile e fa cresciere il desiderio di ritornare a vivere lo spogliatoio e gli allenamenti in gruppo. Per questo non vedo l’ora di cominciare ufficialmente la stagione, conoscere le nuove ragazze, riabbracciare le vecchie compagne e assieme intraprendere questo percorso che mi auguro sarà divertente e carico di soddisfazioni”.