B1: l'Aduna Padova si regala un Natale tranquillo, 3-1 a Udine nel recupero di campionato

Una reazione di tecnica e di orgoglio per l’: la squadra divince per 3-1 il recupero della settima giornata con loe centra tre punti fondamentali sia per la classifica che per il morale. Colombano e compagne potranno passare così le feste di fine anno fuori dalla “zona rossa” in attesa di chiudere il girone d’andata sabato 8 gennaio a Noventa Vicentina. Nel primo set l’Alia Aduna prende un vantaggio iniziale con Avanzo (13-7), ma con Malovic udine torna sotto (20-19) e poi pareggia i conti con Brumat (21-21).

Nel momento chiave del set sale Celegato che firma i due punti decisivi per il 25-23. Al cambio di campo ancora Alia Aduna avanti (6-3 firmato Avanzo), ma Udine resta sempre in scia. L’attacco di Cicolini vale il 18-18 che lancia il break delle friulane: 22-18 Udine. Celegato e Blaseotto ci provano nel finale, ma lo Iulii pareggia i conti. Nel terzo set si gioca punto a punto (10-10), con Celegato, Avanzo e Blaseotto che propiziano il break del 19-15.

Udine rientra ancora con Cicolini e si va in un finale punto a punto deciso sempre da Avanzo, Blaseotto e Celegato che mettono gli ultimi tre decisivi punti per l’Alia Aduna. Nell’ultimo parziale, dopo il 3-1 in partenza di Udine, l’Alia Aduna prende il controllo del set e si porta sul 21-17 per poi chiudere con la solita Celegato.

“Abbiamo avuto una bella reazione e finalmente abbiamo giocato una bella partita dopo un periodo non brillante - commenta Amaducci - Siamo stato avanti in tutti i parziali e abbiamo chiuso i punti nei momenti decisivi. Abbiamo sistemato soprattutto la fase break, con difesa e muro, dove abbiamo toccato molti palloni. Sono tre punti importanti per la classifica, che resta molto corta. Siamo un blocco di cinque squadre in sei punti, tutte nella stessa situazione. Quello con Noventa sarà un altro scontro diretto, poi nel ritorno li avremo tutti in casa. Noi dovremo fare le differenza proprio tra le mure amiche”. Sabato 8 gennaio 2022 alle 20.30 a Noventa Vicentina ultima giornata del girone d’andata. Il tabellino del match:

UDINE VOLLEY-ADUNA PADOVA 1-3 (23-25, 25-20, 23-25, 21-25)

UDINE: Bovolo, Brumat, Cicolini, Pezzotti, Nardini, Colonnello, Malovic, Marcuzzi, Snidero, Tomasetig, Bortot . Liberi: Tamborrino, Urbinati. All. Leone

PADOVA: Blaseotto, Bisio, Avanzo, Celegato, Grazia, Cavalera, Miecchi, Boscolo, Tiozzo, Azzolin, Grandis, Veragnolo, Beltrame. All. Amaducci.