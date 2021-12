B1: l'Aduna Padova si fa rimontare dall'Isuzu Cerea e conquista soltanto un punto

Brutta e inattesa sconfitta per l’in casa con l’. Dopo i primi due set giocati a buon ritmo e senza sbavature la squadra di Lorenzo Amaducci si perde e consente alle veronesi di rientrare in gara. Il nervosismo e qualche errore condannano l’Alia Aduna, che per chiudere il girone d’andata è attesa ora da due partite, il recupero con lo Iulii Udine e l’ultima con Noventa Vicentina, fondamentali anche per la classifica. In avvio Cerea prova a spaventare le padrone di casa con due ace di Coscia che portano avanti le veronesi 3-0. Pronta la risposta dell’Alia Aduna concon Grazia in battuta. La squadra di Amaducci prende così il controllo del gioco e non si lascia più sorprendere da Cerea. Il parziale si chiude così 25-15.

Al cambio di campo ancora partenza più veloce per Cerea (2-0) e pronta risposta padovana (4-4). L’Alia Aduna allunga senza un break decisivo, ma guadagnando punto a punto finchè Blaseotto non procura il set ball che Bisio concretizza (25-16). Nel terzo set ancora Cerea in partenza (2-0), ma questa volta l’Alia Aduna fatica a ribaltare l’inerzia del parziale. Con due muri vincenti e un’incertezza in campo Aduna le ospiti si portano 9-5 e spingono Amaducci a parlare con le sue ragazze. Un ace di Colombano e un muro vincente di Avanzo riavvicinano l’Alia Aduna (9-8 Cerea) che però continua a inseguire. Un gran colpo di Bisio in attacco e un tocco sottorete di Grazia dopo una bella difesa di Cavalare valgono il 12-12, ma Cerea continua a restare in partita e risponde allungando ancora (15-13).

Un muro in collaborazione tra Grazia e Colombano vale il vantaggio padovano (17-16), ma l’ennesimo ace e un errore in attacco delle padrone di casa rilanciano Cerea (19-17) che con il muro arriva sul 23-19 e poi chiude 25-19. Il quarto set inizia in equilibrio (4-4) con il primo allungo firmato da tre ace consecutivi di Bisio (10-7). Cerea risponde ancora con la battuta (11-11) e poi allunga approfittando di alcuni errori di troppo delle padrone di casa (18-13). Amaducci prova anche il doppio cambio (Tiozzo e Miecchi per Colombano e Bisio) ma la reazione non basta a riaprire il set (25-20). Si va al tie-break che dopo i due muri iniziali dell’Alia Aduna vedono ancora Cerea guidare il gioco grazie agli errori padovani (6-2). Bisio in attacco e Boscolo dai nove metri accorciano, ma Cerea cambia campo sul più due (8-6). L’Alia Aduna prova ancora ad avvicinarsi, ma fa i conti ancora con qualche errore che premia le ospiti (12-8).

Avanzo ci prova (13-11), ma poi il mani e fuori da il match ball a Cerea (14-11) che chiude con la battuta di Ferrarini 15-11. “Dopo due set abbiamo smesso di giocare - commenta a fine gara Amaducci - Non è una questione fisica, ma di testa. Non riesco a darmi una motivazione. Ad un certo punto ognuna a iniziato a giocare per conto suo, non siamo stati più squadra e questo è il problema più evidente. Dobbiamo trovare in fretta delle soluzioni perchè le prossime due partite diventano importantissime per la classifica”. L’Alia Aduna Padova Women giocherà l’ultima partita del 2021 mercoledì 22 dicembre alle 20.30 a Cividale del Friuli con lo Iulii Udine (recupero della settima giornata) e tornerà poi in campo sabato 8 gennaio alle 20.30 a Noventa Vicentina per l’ultima partita del girone d’andata. Il tabellino del match:

ADUNA PADOVA-ISUZU CEREA 2-3 (25-15, 25-16, 19-25, 20-25, 11-15)