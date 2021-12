B1: l'Aduna Padova supera facilmente US Torri, punti preziosi per la classifica

L’centra i tre punti casalinghi conpur soffrendo in alcuni fasi del secondo e terzo set. La squadra diè però capace di restare sempre concentrata e superare anche i momenti più difficili del match affidandosi alle sue armi migliori, soprattutto difesa e muro, ma anche la battuta. La partenza è equilibrata con il primo break per l’Alia Aduna che arriva sul turno di battuta di Celegato, caratterizzato anche da due ace, che vale il 12-5.

A innescare un ulteriore allungo ci pensano poi due muri e un attacco di Grazia (17-6). Ancora due ace, questa volta di Avanzo, valgono il 21-7, prima del 25-9 finale su errore del Torri. Al cambio di campo parte forte l’Alia Aduna, che si porta subito sul 6-2 grazie soprattutto all’attenzione difensiva. Qualche errore in attacco consente però a Torri di rientrare e impattare (13-13) e di portarsi addirittura avanti 16-14. I muri di Celegato e Avanzo pareggiano i conti (16-16) e ancora Avanzo da posto quattro riporta avanti le padrone di casa (17-16). Superato il momento difficile l’Alia Aduna ritrova sicurezza e allunga 19-16. Bisio procura la prima palla set (24-19) e Miecchi la chiude (25-19).

Nel terzo set Torri prende un vantaggio iniziale (4-6), ma ancora un ace di Celegato vale subito il pareggio (6-6) e il muro di Grazia il nuovo allungo Alia Aduna (10-6). Torri non molla e si pareggia i conti (16-16) per portarsi in vantaggio su un altro errore delle padrone di casa (18-17). Ancora il turno di battuta di Celegato porta ancora avanti l’Alia Aduna (21-18). Questa volta la squadra di Amaducci amministra bene il vantaggio e chiude con Bisio per il 25-21 che vale i tre punti in classifica. “Non era una partita da sottovalutare, anche se puntavamo ai tre punti - commenta a fine gara Caterina Miecchi - Siamo state brave a mantenere il nostro ritmo e a non adattarci al loro e siamo riuscite a centrare l’obiettivo”.

“Oggi era importante fare risultato e così è stato - spiega Amaducci - La cosa positiva è che quando loro sono tornate sotto noi comunque siamo riuscite a gestirle. Non siamo ancora brillanti anche perché ci manca il ritmo gara, visto che abbiamo saltato due partite. Adesso lo troveremo perché abbiamo una serie di partite consecutive prima di Natale”. L’Alia Aduna Padova Women sarà in campo già mercoledì 8 dicembre alle 18 a Castelfranco Veneto per il recupero della gara con il Giorgione. La gara di Conegliano invece è spostata a martedì 14 dicembre alle 20.30. Il tabellino del match:

ALIA ADUNA PADOVA-US TORRI 3-0 (25-9, 25-19, 25-21)