B1: l'Aduna Padova tiene testa alla capolista ma poi si arrende, 3-0 per Nardi Volta

Niente da fare per l’nel big match casalingo con il. La squadra di Lorenzo Amaducci gioca alla pari nei primi due set, cedendo solo nei finali punto a punto di fronte a una formazione ospite che dimostra sul campo tutte le sue qualità e legittima con una prestazione di alto livello ile le legittime ambizioni. Il primo set inizia bene per l’Alia Aduna, che mette in crisi la quadra ospite (6-2) che però prontamente ritrova il ritmo (12-12). Si prosegue punto a punto fino all’intenso finale, che vede le padrone di casa presentarsi avanti (23-22) dopo un errore delle avversarie. Poi però una battuta sbagliata padovana,

Dopo il cambio di campo la partenza a razzo è di Volta Mantovana, che si porta subito 7-3. Amaducci fa esordire in questa stagione Beltrame, rientrata dopo otto mesi dall’infortunio, ma le ospiti allungano ancora (17-10). L’Alia Aduna si riavvicina grazie a una bella sequenza in battuta di Blaseotto, che riporta la sua squadra sul meno tre (17-14 Volta) e sul meno uno (19-18) con l’ace di Colombano. Si arriva a un finale punto a punto anche in questo parziale. Dopo un’azione infinita Boninsegna mette giù il 22-19 per Volta Mantovana, ma l’Alia Aduna non molla e ri riporta sotto (22-21 Volta) con un muro di Boscolo.

Ancora un muro, questa volta di Bisio, vale l’ennesimo meno uno (23-22), ma poi è ancora Boninsegna a chiudere i conti 25-22 per Volta Mantovana. Il terzo set inizia in maniera equilibrata (4-4), ma Volta Mantonava allunga progressivamente mostrando le qualità di tutte le sue giocatrici. L’Alia Aduna ci prova, ma commette qualche ingenuità che le ospiti non perdonano (19-11). Due muri di Grazia riavvicinano le padrone di casa (21-17), ma senza riaprire la partita che si chiude con il 25-18 di Boninsegna.

“Nei primi due set ce la siamo giocata, ma loro sono state molto più brave di noi in difesa - spiega Amaducci - Noi in difesa fatichiamo a ricostruire in maniera pulita. Peccato perchè dopo due set abbiamo mollato nel terzo, ma loro sono una squadra forte, quadrata in cui tutte hanno fatto bene. Sono prime e meritano la posizione che hanno. Brave davvero!”.

“Mi ero fatta male lo scorso tre marzo ed era un bel po’ che non toccavo campo - commenta Allison Beltrame - Sono contenta di essere tornata a disposizione della squadra, ma dispiaciuta per come è andata la partita perchè potevamo portare a casa dei punti. Loro sono una squadra forte, con terminali d’attacco importanti. Noi ce la siamo giocata nei primi due set, come dimostrato i parziali, ma qualche sbavatura che con squadre del genere non ti puoi permettere ci ha penalizzato”. Tra sette giorni l'Alia Aduna Padova Women sarà impegnata a Udine, per tornare a giocare in casa domenica 5 dicembre con Torri. Il tabellino del match:

ADUNA PADOVA WOMEN-VOLTA MANTOVANA 0-3 (23-25, 22-25, 18-25)