B1: l'Aduna Padova tiene testa alla vicecapolista ma non basta, Giorgione si impone 3-1

Solo un set per l’nella trasferta di Castelfranco Veneto contro il, partita rinviata di recente causa covid. Le ragazze di Amaducci cedonocontro quella che attualmente è la seconda forza del campionato, ad una sola lunghezza dalla capolista Nardi Volta. Superiore alla squadra padovana, la formazione di casa ha costruito il proprio successo sulla sapiente regia di Bateman che ha chiamato in causa ripetutamente le centrali.

Un piccolo spiraglio si è intravisto nel secondo set, conquistato dall’Aduna con un bel 25-21, un 1-1 che ha però soltanto illuso le padovane. Nel terzo parziale Giorgione ha replicato il set di apertura, sia nel gioco che nel punteggio (un altro 25-15), mentre nel quarto set Padova ha tentato una timida reazione che ha però fruttato solamente 18 punti.

Di sicuro è presto per preoccuparsi, ma con questa sconfitta l’Alia Aduna rimane a quota 10 punti, gli stessi di Udine Volley, in una posizione scomoda e troppo a ridosso della zona retrocessione. Il prossimo appuntamento è in programma fra cinque giorni, la difficile trasferta contro il Team Conegliano Volley. Il tabellino del match:

DUETTI GIORGIONE-ADUNA PADOVA 3-1 (25-15, 21-25, 25-15, 25-18)

Duetti: De Bortoli 15, Fornasier 13, Ravazzolo 13, Poser 12, Gogna 10, Bateman 6, Green, Valente, Morra (L). N.e.: Fantini, Moretto, Ganzer. All. Carotta.

Alia: Blaseotto 14, Bisio 12, Avanzo 10, Celegato 8, Grazia 6, Cavalera (L), Miecchi, Boscolo, Tiozzo. N.e.: Azzolin, Grandis, Veragnolo, Beltrame. All. Amaducci.