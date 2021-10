B1: per Alia Aduna e Alta Fratte è vigilia di derby, pronostico incerto

Sabato a Santa Giustina in Colle sfida importante tra. La seconda giornata di campionato per le ragazze diprevede infatti la sfida tutta padovana con l’Eurogroup AltaFratte, derby tra le due massime espressioni del volley in rosa della provincia. “Un derby è sempre un derby - conferma Amaducci - Sarà una partita intensa e sentita, noi siamo pronti”.

Nella prima stagionale l’Alia Aduna ha superato 3-2 in casa l’Arena, in una partita incerta e piena di emozioni, mentre Fratte ha perso a Castelfranco con il Giorgione in un 3-1 più incerto di equilibrato di quanto possa sembrare: “Il quarto set è finito 31-29 - prosegue Amaducci - Se te le giochi alla pari con Giorgione significa che sei una squadra forte. Sono una formazione difficile da affrontare perchè hanno un gioco molto vario, non si affidano a una o due giocatrici. Inoltre, nella prima partita in casa dell’anno vorranno sicuramente fare bene”.

Da parte sua l’Alia Aduna nella prima uscita ha mostrato due set di alto livello, seguiti da un calo che però è stato riscattato nel finale: "Verona dopo i primi due set è cresciuta e noi abbiamo sofferto. Penso che sia un passaggio di maturazione inevitabile, ci dovrà servire in futuro per non ripetere l’errore. Comunque penso che comunque abbiamo portato a casa due punti con una squadra forte". Effettivi tutti disponibili in casa Alia Aduna, a parte Allison Beltrame che ha comunque ripreso ad allenarsi con la squadra. Dopo il derby con Fratte, Colombano e compagne saranno ancora in trasferta, questa volta a San Donà di Piave, sabato 30 ottobre, per tornare poi al PalAntenore domenica 7 novembre con Porto Mantovano.