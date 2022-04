B1: l'Alia Aduna Padova combatte ma si arrende in 3 set alla Vivigas Arena

L’impegno di ieri dell’Alia Aduna Padova a Castel d’Azzano era proibitivo: affrontare la seconda in classifica del girone C della B1 femminile di volley, la Vivigas Arena, è un impegno di non poco conto e in effetti la formazione di coach Amaducci è stata costretta a tornare a casa dopo essere rimasta all’asciutto.

C’è comunque da sottolineare che entrambe le formazioni erano a caccia di punti preziosi per i rispettivi obiettivi, i play-off per quel che riguarda le veronesi e la salvezza per le padovane. Il precedente era incoraggiante: nella gara di andata l’Arena Volley Team era riuscita ad imporsi a Padova per 3-2 dopo essere finita sotto 2-0. Nella gara di ieri sera le veronesi invece hanno ottenuto un netto 3-0 che comunque non ridimensiona le qualità di Aduna che è riuscita a tenere viva la gara a lungo.

Molto incerto ed equilibrato il primo set, vinto dalle padrone di casa con un 25-22 davvero spettacolare. Il doppio 25-19 della Vivigas, poi, ha piegato le gambe della formazione padovana, incapace di ritornare in partita o di dare almeno l’impressione di poterci provare. La situazione in classifica è ancora delicata, ma nulla è ovviamente perduto. Il tabellino del match:

ARENA VOLLEY TEAM-ALIA ADUNA PADOVA 3-0 (25-22, 25-19, 25-19)

ARENA: Bissoli (1), Brutti (10), Cappelli (12), Ferrari, Guiotto (11), Hrabar (5), Lonardi (), Montin, Muzzolon, Sgarbossa (17), Tamassia (1). Liberi: Moschini, Erigozzi. 1° Allenatore: Marcello Bertolini

PADOVA: Avanzo (9), Azzolin, Beltrame, Blaseotto (12), Bisio (10), Celegato (4), Colombano (2), Grazia (2), Miecchi (1), Tiozzo () Varagnolo. Liberi: Cavalera, Grandis. 1° Allenatore Amaducci.