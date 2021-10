B1: Alia Aduna Padova a San Donà per affrontare la giovane e temibile Imoco

Girone C

Serie B1 Femminile Girone C

Sabato alle 20.30 a San Donà seconda trasferta stagionale consecutiva per l’, che sarà impegnata con il. Dopo due vittorie al tie break sofferte, incerte ed emozionanti con Arena e Fratte la squadra di Lorenzo Amaducci si trova ad affrontare una squadra giovane, ma dalle grandi potenzialità, quella delle “panterine”, settore giovanile dell’: “Si tratta di una squadra molto giovane, under 18, ma di elevata qualità - conferma coach-Sono giovani, qualche errore magari possono concederlo, ma noi dovremo fare attenzione perché il talento non manca e se le lasciamo giocare può essere complicato”.

Dopo due partite con squadre più esperte l’Alia Aduna si trova di fatto nella situazione opposta: “Loro sono giovani, ma si tratta di una squadra di valore. Hanno dimostrato di riuscire a mettere in difficoltà chiunque battendo Conegliano e perdendo a Verona in tre set, ma di misura. Sono comunque una squadra alla nostra portata e andremo là per cercare i tre punti. D’altra parte noi vogliamo giocarcela con tutti”.

Dopo dieci set giocati Amaducci può già identificare alcune qualità e limiti della sua formazione: “Noi alterniamo prestazioni di alto livello a momenti meno buoni. Dobbiamo lavorare per limitare questi momenti no ed evitare filotti di punti. Però l’aspetto positivo è che riusciamo sempre a giocarcela fino in fondo”. Dopo la trasferta a San Donà l’Alia Aduna Padova Women tornerà a giocare al PalAntenore domenica 7 novembre alle 18 con l’Euromontaggi Porto Mantovano.