B1: per l'Alia Aduna Padova una sconfitta che fa male, Udine vince e la supera in classifica

Sconfitta e sorpasso. Non ci voleva proprio il passo falso di ieri sera per l’Alia Aduna Padova, battuta in casa da Udine Volley: le bianconere hanno espugnato il campo delle ragazze di coach Amaducci in una sfida salvezza molto delicata. La classifica si fa ora complicata. Le friulane hanno 16 punti, due in più proprio di Padova che è al quartultimo posto: tra l’altro, Udine ha una partita in meno rispetto all’Alia Aduna, un altro motivo per essere pessimisti.

La posta in palio ieri pomeriggio era davvero altissima e si è capito che non sarebbe stato un incontro breve fin dai primi scambi. Udine ha avuto il merito di pazientare nel parziale di partenza, conquistato ai vantaggi con un 27-25 faticoso come pochi altri. Il secondo set è stato un autentico dominio bianconero. La formazione friulana ha lasciato alle padrone di casa appena 12 punti, partendo subito con un grande sprint (5-0) e ampliando poi il gap (anche 11 punti di vantaggio sul 17-6).

Il 2-0 ha spaventato Padova che però ha reagito con coraggio, dimezzando il conto set con un terzo parziale di grande carattere (25-19). Le bianconere hanno però dimostrato maggiore fame, chiudendo i giochi nella quarta frazione, portata a casa con un 25-20 che ha sancito il 3-1 definitivo. Fra una settimana l’Alia Aduna Padova se la vedrà in trasferta contro il fanalino di coda US Torri. Il tabellino del match:

ALIA ADUNA PADOVA-UDINE VOLLEY 1-3 (25-27, 12-25, 25-19, 20-25)

PADOVA: Salmaso, Celegato, Grandis (L), Blaseotto, Cavalera (L), Varagnolo, Miecchi, Avanzo, Tiozzo, Boscolo, Bisio, Colombano, Nalin. All. Amaducci.

UDINE: Bovolo, Brumat, Cicolini, Pezzotti, Nardini, Tamborrino, Urbinati, Colonnello, Malovic, Marcuzzi, Snidero, Grego, Bortot. All. Leone