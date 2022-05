B1: Alia Aduna Padova senza paura contro il Team Conegliano, vinta l’andata dei play-out

Nessuno riesce più a fermare l’Alia Aduna Padova. Le ragazze di coach Amaducci sono in forma smagliante da diverse settimane, tanto da aver rimontato in classifica (girone C della B1 di volley femminile) e aver meritato la disputa dei play-out. L’andata degli spareggi per rimanere nella terza categoria si è disputata ieri, con le padovane capaci di espugnare un campo difficile come la Zoppas Arena, battendo in quattro set il Team Conegliano Volley.

Non è stata un’impresa semplice, ma il 3-1 permette alla squadra di preparare il migliore dei modi il ritorno in casa in programma tra una settimana. L’Alia Aduna ha subito mostrato di che pasta è fatta con un primo set da brividi ma trionfale: l’1-0 è arrivato grazie ai vantaggi e a un 27-25 che ha dimostrato come questa formazione sappia soffrire nei momenti più delicati dei match. L’1-1 successivo (25-20 per Conegliano) non ha spaventato le padovane che poi hanno dominato con grande maturità e un gioco pratico ed essenziale il terzo e il quarto parziale.

Il 3-1 è un risultato prezioso ed è giusto che queste ragazze esultino, c’è la consapevolezza che l’euforia rimarrà limitata alla serata di ieri, la concentrazione va mantenuta altissima per non sottovalutare la gara di ritorno: il pubblico amico sarà pronto a tifare Padova e a festeggiare la salvezza tanto agognata in questa difficile stagione. Il tabellino del match:

TEAM CONEGLIANO VOLLEY-ALIA ADUNA PADOVA 1-3 (25-27, 25-20, 18-25, 13-25)

CONEGLIANO: Barcellini, Wabersich, Volpin, De Stefani, Menegaldo, Pesce, Zia, Alessandria, Nordio, Ceschin (L), Florian, Saccon. All. Martinez

PADOVA: Celegato, Grandis, Grazia, Blaseotto, Cavalera, Varagnolo, Miecchi, Avanzo, Tiozzo, Boscolo, Bisio, Colombano. All: Amaducci.