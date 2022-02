B1: l’Alia Aduna Padova tiene testa alla capolista Volta ma le mantovane si impongono 3-0

Tenere testa alla capolista non era un compito semplice e l’Alia Aduna Padova ci ha provato per quello che ha potuto. Purtroppo le differenze in classifica sono emerse anche nel risultato finale. Le venete hanno ceduto 3-0 in trasferta contro la temibile Nardi Volta, ormai lanciata come non mai verso il sogno promozione in A2. L’Aduna sta invece lottando per evitare la zona retrocessione, obiettivo per cui rimango aperte ancora molte strade.

Anche Udine Volley è uscita sconfitta dal suo ultimo incontro del girone C e fra una settimana ci sarà proprio l’atteso match che vedrà queste due squadre confrontarsi per una posta in palio altissima. Come già anticipato, l’approccio dell’Aduna è stato dei migliori, come ben testimoniato dal 28-26 con cui le mantovane si sono portate sull’1-0, un vantaggio a dir poco faticoso.

Il risultato sbloccato ha poi alleggerito il compito alle prime delle classe che hanno permesso a Padova di conquistare soltanto 18 e 15 punti nei due parziali successivi. Lo 0-3 poteva essere messo in preventivo, anche se le ragazze di coach Amaducci non hanno affatto sfigurato contro quella che è una vera e propria corazzata. Il tabellino del match:

NARDI VOLTA-ADUNA PADOVA FEMMINILE 3-0 (28-26, 25-18, 25-15)

VOLTA: Galiero, Boninsegna, Facco, Oriente, Gobbi (L), Maghenzani, Guarnieri, Neriotti, Di Nucci (L), Marcone,Angelini, Giannace. All. Breviglieri

PADOVA: Salmaso, Celegato, Grandis (L), Blaseotto, Cavalera (L), Varagnolo, Miecchi, Avanzo, Tiozzo, Boscolo, Bisio, Colombano, Nalin. All. Amaducci.