B1: l’Alta Fratte annienta la Blu Team e allunga in classifica, bel 3-0 nella prima gara dell’anno

Il campionato di B1 di volley femminile è ripartito e l’Eurogroup Alta Fratte non ha affatto tradito le attese. La capolista del girone C ha approfittato della prima gara del 2023 per allungare ulteriormente in classifica. Ieri la formazione di coach Rondinelli ha schiantato una tenace Blu Team Pavia di Udine che ha dimostrato di non meritare la sua attuale posizione (quartultimo posto a una sola lunghezza dalla zona retrocessione). Le padovane si sono espresse con la consueta disinvoltura, mettendo a segno i break decisivi nei momenti finali dei set.

Qualche brivido è stato vissuto nell’ultima frazione di gioco, ma l’Alta Fratte ha superato questa prova con grande maturità. Il primo set è filato via liscio come l’olio, con l’impressione netta che l’Eurogroup potesse chiuderlo da un momento all’altro. Alla fine ci sono state sei lunghezze di distanza, con una Blu Team piuttosto coriacea e disposta a non crollare su un campo tanto difficile.

Anche nel secondo parziale l’Alta Fratte ha gestito il proprio vantaggio a piacimento, con 4-5 punti che poi si sono tradotti nel 25-21 finale e il provvisorio 2-0. Nel terzo set, come già anticipato, le ospiti hanno tentato la grande rimonta. La squadra di coach Leone ha comandato il gioco a lungo, portandosi su un incoraggiante 22-19 e conquistando addirittura un set point (24-23).

Il grande sforzo è stato però reso vano dalla voglia delle padovane di chiudere la partita, con un break di 3-0 che ha sancito la vittoria del parziale ai vantaggi e il 3-0 definitivo. Fra una settimana terminerà il girone d’andata, con l’Eurogroup che dovrà difendere i tre punti di vantaggio sulla seconda in classifica, Nardi Volta. L’Alta Fratte sarà di scena a Noventa Vicentina, un campo non semplice ma le ragazze di coach Rondinelli hanno dimostrato più volte che nulla è impossibile in questa stagione. Il tabellino del match:

EUROGROUP ALTA FRATTE-BLU TEAM PAVIA DI UDINE 3-0 (25-19, 25-21, 26-24)

ALTA FRATTE: Volpin, Giason, Cicolini, Pavei, Pasa, Nordio, Gasparini, Marinello, Fanelli, Wabersich, Bortolot, Masiero, Rizzo, Canella. All. Rondinelli

BLU TEAM: Pecorari, Manni, Ollino, Franceschinis, Sangoi, Oco, Bertola, Marcuzzi, Pascucci, Morettin, Pagotto, Ponte, Blasi. All. Leone