B1: Alta Fratte batte la capolista e fa un pensierino al terzo posto

Le premesse si sono concretizzate: bella cornice di pubblico, capolista dall’altro lato della rete e, soprattutto, l’Alta Fratte in grande spolvero: ecco servito un super match. Coach Rondinelli schiera la solita formazione con Bortolot in palleggio e Zarpellon in opposto; Fanelli e Frison in centro; Masiero e Rizzo in banda; Pavei libero. L’abbrivio è di marca gialloblù e fa capire subito che l’Alta Fratte è in partita con testa e cuore. Il Volta Mantovana accusa il colpo, ma lo assorbe benissimo aggiustando il tiro e aspirando ogni pallone da terra.

A metà set la capolista trova il sorpasso e il finale è combattutissimo. Purtroppo la spuntano le rivali con il minimo scarto (23-25). La sconfitta lascia l’amaro in bocca perché l’impatto con il match è stato molto positivo, e le padovane fanno la voce grossa. Guidate da una Arianna Rizzo incontenibile (26 punti messi a referto), le venete lasciano solo le briciole alla prima della classe, che non trova modo di arginare. La parità nel conto dei set è presto ottenuta, grazie a un parziale di spessore, con il 25 a 16 finale.

Il terzo set mostra una pallavolo giocata a grande intensità, caratterizzata da lunghi scambi, da difese strepitose e da colpi in attacco di grande livello. Il pubblico sugli spalti ha completato il quadro, fornendo l’apporto decisivo con cori, tamburi e incitamenti.Il punteggio si mantiene sempre incerto fino alla fase finale, quando l’Alta Fratte riesce a fare un piccolo allungo, rivelatosi decisivo, grazie anche ai due ace di Messaggi, entrata proprio per mettere in difficoltà la ricezione avversaria.

Obiettivo raggiunto: 25 a 20 e l’Alta Fratte completa la rimonta nel conto dei set. Il quarto parziale inizia carico di aspettative: la squadra di casa vuole fare bottino pieno, ma il Volta Mantovana si gioca la vittoria del girone. E non può che uscirne un altro set per cuori forti. Le formazioni danno in massimo, mettendo in gioco tutto: tecnica, qualità, cuore, spirito di squadra. E ancora una volta lo spettacolo è garantito. Il clima, nel palazzetto, si surriscalda e ogni punto viene festeggiato con un entusiasmo travolgente.

L’andamento ricalca un po’ il set precedente con una continua ed estenuante incertezza nel punteggio, fino al 21 a 20. Ancora una volta lo sprint decisivo arriva dal quadrato di gioco padovano e il finale è tutto una festa. Vittoria conquistata, quarto posto acquisito e ultima gara di campionato da disputare facendo un pensierino al terzo gradino del podio, ma bisognerà tendere l’orecchio per sentire il risultato del Giorgione. Tutte le gare si giocheranno in contemporanea, sabato 30 aprile, alle 20:30. L’Eurogroup farà visita all’U.S. Torri. Il tabellino del match:

EUROGROUP ALTA FRATTE-PALLAVOLO NARDI VOLTA 3-1 (23-25; 25-16; 25-20; 25-22)

Eurogroup AltaFratte: Fanelli 11, Destro, Zarpellon 12, Messaggi 3, Pavei, Giacomelli ne, Simionato, Gasparini ne, Frison 7, Marinello ne, Bortoli ne, Bortolot 2, Masiero 12, Rizzo 26. All: Rondinelli

Nardi Pallavolo Volta: Galliero 8, Boninsegna 7, Facco 14, Oriente 3, Massafeli ne, Manzon, Maghenzani 4, Guarnieri, Neriotti 12, Di Nucci, Marcone 11, Giannace. All: Breviglieri