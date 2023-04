B1. L’Alta Fratte cade in casa della Blu Team Pavia di Udine dopo 4 set

Un ko non è mai piacevole, ma l’Eurogroup Alta Fratte può consolarsi col fatto che quello subito ieri a Pavia di Udine contro la Blu Team è ininfluente. Il primato delle padovane non è in discussione e fra una settimana terminerà la regular season (match interno con Noventa) prima degli attesi play-off promozione.

“Gara difficile per noi, arriviamo da una settimana di carico di lavoro importante e abbiamo avuto problemi con tutte le giocatrici da posto quattro. Abbiamo provato a usarle tutte, in base a dove riuscivano ad essere più efficaci, chiudendo con Wabersich, fuori ruolo, schierata da banda. Detto questo, noi abbiamo impattato male la gara, mentre Udine ha fatto meglio di noi, c’erano in campo motivazioni differenti” - commenta così la sconfitta coach Rondinelli. La gara persa non altera il risultato già acquisito, ovvero la vittoria del girone C, ma certamente non fa bene al morale delle atlete che si stanno preparando in vista degli storici play-off per accedere alla serie A2.

L’allenatore altafrattino ha provato a ruotare e turnare le giocatrici, non solo in posto quattro, ma le avversarie hanno mostrato motivazioni ben più importanti delle ospiti e la differenza si è vista in campo. Dopo due giorni di sosta, le giocatrici torneranno in palestra in vista dell’ultimo impegno di campionato. Sarà l’occasione per festeggiare assieme il traguardo raggiunto, ovvero la vittoria del girone, in attesa poi di provare l’emozione di un play-off. Il tabellino del match:

BLU TEAM PAVIA DI UDINE-EUROGROUP ALTA FRATTE 3-1 (21-25; 25-22; 25-17; 25-20)

BLU TEAM: Manni 6, Felappi 13, Franceschinis, Sangoi ne, Oco ne, Bertolla 10, Cecco 5, Marcuzzi ne, Pascuzzi ne, Morettin, Pagotto 14, Ponte. All. Leone

ALTA FRATTE: Volpin 12, Giason, Cicolini 17, Pavei, Pasa 4, Nordio, Gasparini 3, Marinello 2, Fanelli 6, Wabersich 4, Bortolot 4, Masiero, Rizzo 12, Canella. All. Rondinelli