B1: l’Alta Fratte cade inaspettatamente in casa, il primo ko lo infligge lo Spakka Volley

C’è poco da fare, nella pallavolo, un po’ come nella vita, non si può mai essere sicuri di nulla. Ne è una chiara testimonianza quanto successo ieri a Santa Giustina in Colle. L’ormai ex capolista (anche se con una partita in meno) del girone C della B1 di volley femminile, l’Eurogroup Alta Fratte, è caduta per la prima volta in stagione dopo cinque vittorie di fila, un ko che è maturato contro l’avversario più imprevedibile. A far crollare qualche certezza alle padovane ci ha pensato lo Spakka Volley che fino a ieri era ultimo in classifica e senza alcun punto in attivo. Il classico testacoda, dunque, è finito in maniera opposta a quanto pronosticato alla vigilia.

L'inizio è a favore delle padrone di casa che allungano 9-4 grazie ai troppi errori al servizio delle veronesi (4 nei primi turni di battuta). Dal 12-6 lo Spakka però arriva fino al 16-15 quando le locali allungano 19-16, 23-18 per chiudere 25-21. Nel secondo set però sono le veronesi a partire forte 2-7, 5-11 con l’Alta Fratte che stenta a trovare il bandolo della matassa malgrado i cambi di coach Rondinelli. La svolta però la dà la regista di casa Bortolot che al servizio innesca un parziale di 11-0 che ribalta l'andamento del set. Per lo Spakka entra la regista Palomba e stavolta il break è per le veronesi che piazzano un 0-7 che le porta avanti 16-18, grazie soprattutto ai muri di Pegoraro.

La partita è punto a punto fino al 21-22 quando un attacco di Costamagna e Palomba con un secondo tocco beffardo portano avanti lo Spakka 21-24. A Gasparini risponde Bortolamedi che chiude 22-25. Si cambia campo e una serie di servizi di Palomba supportata dagli attacchi di Bortolamedi, Marconcini e Costamagna portano le ospiti avanti 0-7. Vantaggio che lo Spakka conserva fino al 13-19 quando l’Alta Fratte prova a tornare in partita impattando sul 19-19.

Le veronesi però non perdono la pazienza e si prosegue in equilibrio 22-22, 23-23 quando ancora un muro di Pegoraro regala il set point allo Spakka che lo trasforma grazie ad un errore delle padovane. Si inizia il quarto set e subito sul 3-1 un'altra tegola si abbatte sulle veronesi costrette a privarsi di Pegoraro per un infortunio la cui gravità sarà valutata in settimana. Entra Sandri che non si fa pregare e in battuta da il là al sorpasso delle veronesi fino al 3-7. Le veronesi dilagano allungando 7-16, 14-21 fino al 17-25 finale. Il tabellino del match:

EUROGROUP ALTA FRATTE-SPAKKA VOLLEY 1-3 (25-21, 22-25, 23-25, 17-25)

ALTA FRATTE: Volpin, Giason, Cicolini, Pavei, Pasa, Nordio, Gasparini, Marinello, Fanelli, Wabersich, Bortolot, Masiero, Rizzo, Canella. All. Rondinelli

SPAKKA : Costamagna, Civetta, Bortolamedi, Permunian, Marconcini, Pegoraro, Sandri, Palomba, Strazzer, Adorni. All. Pollini