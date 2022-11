B1: Alta Fratte capolista imbattibile, con Giorgione una preziosa vittoria in rimonta

Il girone C della B1 di volley femminile ha un solo padrone. Si tratta dell’Eurogroup Alta Fratte, formazione che continua a lanciare segnali forti al campionato, come quello di ieri sul campo dell’Azimut Giorgione. Per le ragazze di coach Rondinelli era una trasferta insidiosa, eppure nonostante un primo set disastroso è stata conquistata ugualmente la posta piena. Il 3-1 in rimonta permette alle padovane di guardare tutti dall’alto con un punto di vantaggio sulle seconde e addirittura una gara in meno.

Nel primo set alla squadra di Carotta è riuscito tutto miracolosamente bene. Alta Fratte fallosa, difesa del Giorgione pigliatutto. Bello per il pubblico di casa, superiore alle 500 unità, finché è durato. Dal secondo set la capolista ha iniziato a fare la prima della classe e la musica è cambiata. Avanti 7-2, l’Eurogroup subisce la rimonta delle padrone di casa sospinte da M’bra autrice di 7 battute consecutive di cui 4 ace (14-11). L’AltaFratte si ricompone, impatta 22-22 e una discussa invasione in attacco di Gogna consegna il parziale alla squadra di Rondinelli.

Sale la tensione, il derby si accende: giallo più rosso alla dirigente del Giorgione in panchina Paola Fraccaro in apertura di terzo set. È il parziale del calo fisico di M’bra in un Azimut che tira fuori i denti e tenta in tutti i modi di difendere quel che resta. Fezzi e Andrich fanno gli straordinari in attacco, Fanelli e Masiero trascinano le ospiti. Nel quarto set colpo di coda Giorgione: dal 6-12 con pazienza impatta 14-14. I denti non bastano: l’Eurogroup cede il primo set del campionato e mantiene imbattuto la vetta. Il tabellino del match:

AZIMUT GIORGIONE-EUROGROUP ALTA FRATTE 1-3 (25-10, 22-25, 18-25, 21-25)

GIORGIONE: Green, Bateman, M’Bra, Fezzi, Andrich, De Bortoli, Ganzer, Alessi, Facchinato, Gogna, Cantamessa, Ceron, Moretto, Morra. All. Carotta

ALTA FRATTE: Volpin, Giason, Cicolini, Pavei, Pasa, Nordio, Gasparini, Marinello, Fanelli, Wabersich, Bortolot, Masiero, Rizzo, Canella. All. Rondinelli