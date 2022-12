B1: l'Alta Fratte chiude il 2022 da prima in classifica, battuta anche l'Imoco San Donà

Grande soddisfazione per la vittoria di sabato sera dell’Eurogroup Alta Fratte contro l'Imoco San Donà che consente alla formazione padovana di chiudere l’anno solare al primo posto in classifica nel girone C della B1 di volley femminile, con due punti di margine sulla seconda. Adesso inizierà il periodo di sosta per le festività natalizie che avranno un sapore dolcissimo per tutta la famiglia gialloblù, le atlete e tutto lo staff tecnico lavoreranno comunque in palestra perché non sono ammesse distrazioni, visto che le inseguitrici non rallentano la rincorsa.

Da domani, quindi, si tornerà in palestra per preparare i prossimi incontri, a partire dall’8 gennaio con la gara casalinga contro la formazione di Udine, la Blu Team Pavia. Tornando alla cronaca della partita, il coach in seconda, Riccardo Fiscon, commenta così: ”Il risultato dice poco della gara, perché di fronte abbiamo avuto una formazione molto giovane, fisicata, tecnicamente dotata, per cui imprevedibile e difficile da affrontare. Siamo stati bravi noi, soprattutto nella correlazione muro-difesa e in contrattacco. Anche la seconda linea si è mossa bene. Da sottolineare la prestazione di Fanelli, con l’80% in attacco!! Poi abbiamo beneficiato anche dei numerosi errori della formazione veneziana, molto fallosa soprattutto in attacco. Adesso ci godiamo le feste e lavoreremo per riprendere da dove abbiamo lasciato. Auguri di Buon Natale a tutti!”.

In effetti Alta Fratte ha faticato nel secondo parziale, in cui le rivali hanno sempre fatto sentire il fiato sul collo, ma negli altri set hanno gestito molto bene il gioco e tenuto il campo con concentrazione. Il tabellino del match:

IMOCO SAN DONÀ-EUROGROUP ALTA FRATTE 0-3 (17-25, 24-26, 17-25)

IMOCO: Ancilotto ne, Priore, Soffiato 3, Visentin 3, Lanza, Viola 9, Moiran 4, Zorzetto, Coba, Pagot ne, Talerico 3, Adigwe 16, Marchetto 1, Viotto ne. All. Gregoris

ALTA FRATTE: Volpin 7, Giason, Cicolini 10, Pavei, Pasa ne, Nordio ne, Gasparini ne, Marinello, Fanelli 9, Wabersich ne, Bortolot 4, Masiero 8, Rizzo 11, Canella ne. All. Rondinelli