B1: Alta Fratte conserva il terzo posto, vittoria in rimonta con l’Isuzu Cerea

Il riscatto è arrivato in men che non si dica. L’Eurogroup Alta Fratte San Giustina ha battuto 3-1 l’Isuzu Cerea nell’ultimo turno di campionato, dimenticando lo sfortunato tie-break contro l’Arena Volley Team e rilanciandosi nuovamente in classifica. Il successo delle padovane ha permesso di consolidare il terzo posto in classifica nel girone C della B1 femminile di volley, un buon viatico per continuare ad inseguire il sogno dei play-off promozione.

Cerea si è dimostrato un avversario più ostico del previsto. Il primo set, infatti, lo ha conquistato proprio la formazione veronese che ha inseguito a lungo le padrone di casa (il vantaggio è stato anche pari a sei lunghezze), per assestare il colpo decisivo che ha sorpreso le ragazze di coach Rondinelli. Il 25-23 ha aperto l’incontro nel modo più imprevedibile, ma la reazione di Alta Fratte non si è fatta attendere. Nel secondo parziale è arrivato il pareggio nel conto set, ma la squadra di casa se lo è dovuto meritare: il 25-19 ha dato nuovo coraggio alla terza forza del campionato, anche se la frazione di gioco successiva è stata nuovamente equilibrata.

Il 2-1 e la rimonta dell’Eurogroup si sono concretizzati al termine di un parziale molto indeciso (25-20), come anche l’ultimo del match. Alta Fratte è riuscita infatti a portare a casa l’intera posta dimostrando di essere maggiormente concentrata nei momenti decisivi della gara, con il set che è andato a suo vantaggio con uno spettacolare 25-23 e il già menzionato 3-1 definitivo. Fra una settimana è in programma una nuova sfida affascinante, la partita interna contro una rivale temibile come l’IPAG Noventa, in grande forma dopo le due ultime vittorie consecutive. Il tabellino del match:

ALTA FRATTE SAN GIUSTINA-ISUZU CEREA 3-1 (23-25, 25-19, 25-20, 25-23)

FRATTE: Fanelli, Destro, Zarpellon, Messaggi, Pavei, Giacomelli, Simionato, Gasparini, Frison, Marinello, Bortoli, Bortolot, Masiero, Rizzo. All: Rondinelli

CEREA: Coscia, Ferrarini, Boso, Bovolenta, Tollini, Alberti, Furlani, Gabrielli, Scaccia, Bersani. Liberi: Possenti, Macaccaro. All. Valente.