B1: Alta Fratte da impazzire! Dominio assoluto nel big match con l’Arena Volley Team

Il big match del girone C della B1 femminile di volley se lo aggiudica l’Eurogroup Alta Fratte. Le padovane hanno regolato in tre set l’ottima formazione dell’Arena Volley Team, dimostrando di non aver proprio paura di nessuno. Il 3-0 è un’iniezione di autostima incredibile, la squadra di coach Rondinelli si è dimostrata tenace e trascinata da Alessia Cicolini, ex giocatrice proprio delle gialloblu, top scorer dell’incontro con 14 punti realizzati.

Nel primo set l’Eurogroup conduce sempre in vantaggio, complice qualche errore al servizio da parte di Arena Volley, si aggiudica il set con il punteggio di 25-21. Bertolini nell’intervallo scuote la squadra ospite e nel secondo set la compagine veronese reagisce portandosi in vantaggio al primo parziale 7 – 8 e 13 – 16 al secondo. L’Eurogroup però non molla mai e raggiunge le avversarie sul 19 pari andando poi a vincere il set 25 – 21.

Nel terzo parziale le squadre combattono punto a punto, Bertolini prova ad effettuare qualche cambio in ricezione portando il set ai vantaggi ma è sempre Alta Fratte ad avere la meglio imponendosi 26 – 24 davanti al proprio pubblico, in autentico visibilio. La vetta è a portata di mano, tra una settimana bisognerà confermare le ottime impressioni di ieri nella difficile trasferta contro Nardi Volta. Il tabellino del match:

EUROGROUP ALTA FRATTE-ARENA VOLLEY TEAM 3-0 (25-21, 25-21, 26-24)

ALTA FRATTE: Volpin (9), Masiero (12), Cicolini (14), Pasa, Nordio, Gasparini, Marinello, Fanelli (9), Wabersich (1), Bortolot (5), Rizzo (10), Canelli. Liberi: Pavei, Giason. 1° Allenatore: Rondinelli

ARENA: Bissoli (1), Brutti (13), Cappelli (9), Ferrari, Riccato (9), Hrabar (), Gainelli (), Montin (5), Muzzolon (2), Sgarbossa (10), Liberi: Moschini, Erigozzi. 1° Allenatore: Marcello Bertolini