B1: l’Alta Fratte domina il derby con l’Aduna Padova e sogna in grande

Nel palazzetto di Santa Giustina in Colle è andato in scena un grande spettacolo pallavolistico che non ha deluso le aspettative. Il derby tra Alta Fratte e Il Colle Consorzio Padova se lo aggiudicano le padrone di casa al termine di un match vibrante, sugli spalti gremiti e in campo, oltre che intenso ed emozionante. Le compagini non si sono risparmiate e hanno dato il tutto per tutto in ogni punto della gara; menzione speciale per la top scorer Francesca Volpin (al pari di Cicolini), con 14 punti, e grande ex in campo insieme alla campagna di reparto Fanelli.

I primi due parziali si sono svolti in fotocopia e hanno visto le formazioni darsi battaglia, con il punteggio sempre incerto fino alla fase finale, in cui le gialloblù hanno accelerato per conquistare entrambi i set. Nel terzo parziale, fiammata iniziale gialloblù, ma l’Aduna si è portata in pareggio. La fase centrale è tutta dell’Alta Fratte: Bortolot smista bene i palloni in attacco, coinvolgendo tutte le attaccanti, che mettono palla a terra con continuità.

Pian piano, però, le patavine dell’altra metà campo hanno cominciato a mettere in difficoltà le padrone di casa, grazie anche ad uno spirito di squadra molto marcato, e il finale si è surriscaldato fino al 23 pari. Sono stati dell’Eurogroup gli attacchi decisivi per mettere il punto esclamativo ad un’altra gara di spessore. L’Alta Fratte può sognare, è in vetta alla classifica del girone C, mentre le padovane mantengono 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Il tabellino del match:

EUROGROUP ALTA FRATTE – IL COLLE CONSORZIO PADOVA 3 – 0 (25-21; 25-18, 25-23)

ALTA FRATTE: Volpin 14, Giason ne, Cicolini 14, Pavei, Pasa ne, Nordio ne, Gasparini, Marinello ne, Fanelli 7, Wabersich ne, Bortolot 2, Masiero 11, Rizzo 12, Canella ne. All. Rondinelli

PADOVA: Nalin ne, Tonina, Azzolin 1, Blaseotto 8, Cavalera ne, Urbinati, Avanzo, Nonnati 9, Boscolo 1, Comotti 14, Colombano 2, Romano 4. All. Amaducci