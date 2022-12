B1: l'Alta Fratte domina Piadena e si regala il primato solitario in classifica

Un’autentica serata di festa. Ieri sera, nel palazzetto di Santa Giustina in Colle è andato in scena un bellissimo spettacolo in campo e sugli spalti con l’Eurogroup Alta Fratte chiamata a mantenere ben saldo il proprio primato nel girone C della B1 femminile di volley. È andata ancora meglio di quanto previsto. Il contemporaneo ko (inatteso a dire la verità) dell’Arena Volley Team, regala alle padovane il primo posto solitario, un bel modo per anticipare la fine dell’anno e soprattutto l’ultimo match casalingo del 2022.

Sulle ali dell’entusiasmo, la gara volge subito a favore delle padrone di casa. L’Alta Fratte approccia molto bene contro Piadena e il primo set non ha storia. La reazione delle avversarie si palesa nel secondo parziale: le cremonesi hanno saputo tenere il ritmo dell’Eurogroup e aggredirla nel momento giusto. Il finale è stato concitato, concluso ai vantaggi, ma che ha sorriso ai colori gialloblu. Sull’inerzia positiva, le altafrattine hanno condotto con spirito di squadra e con intelligenza anche l’ultimo parziale. Insomma, una vittoria meritata che corona degnamente la serata.

L’anno solare si concluderà, sabato 17 dicembre alle 20:30 a Noventa di Piave, contro la formazione dell’Imoco San Donà che viene da due vittorie consecutive. MVP è stata eletta l’opposta Alessia Cicolini. “Questo clima natalizio ha reso bella la partita da giocare”, ha detto Francesca Volpin, mentre Giulia Pavei ha aggiunto che “è stato bello essere in campo, insomma!”. Il tabellino del match:

EUROGROUP ALTA FRATTE-TECNIMETAL PIADENA 3-0 (25-12; 27-25; 25-18)

ALTA FRATTE: Volpin 11, Giason ne, Cicolini 11, Pavei, Pasa ne, Nordio ne, Gasparini ne, Marinello ne, Fanelli 5, Wabersich ne, Bortolot 4, Masiero 12, Rizzo 5, Canella. All. Rondinelli

PIADENA: Andreani, Guerreschi, Nicoli, Ravera ne, Campi 3, Ianeselli, Feroldi 7, Corradetti 10, Montagnani, Pedretti 2, Piantoni, Pecorari 8, Anglois ne. All. Marini