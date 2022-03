B1: Alta Fratte domina la sfida con San Donà, 3-0 e quarto posto

L’Eurogroup Alta Fratte consolida la quarta posizione nel girone C della B1 femminile di volley dopo aver battuto nettamente 3-0 un’ottima avversaria come l’Imoco San Donà. Coach Rondinelli schiera Bortolot in palleggio e Zarpellon (nel terzo Messaggi) in opposto; Masiero e Rizzo (Gasparini nel terzo) in banda; Fanelli e Frison al centro; Pavei libero. L’impatto con la gara è devastante. Le veneziane, sorprese dal nostro abbrivio, subiscono il nostro gioco e non trovano la quadra per tenerci testa e il primo parziale è ad appannaggio dell’AltaFratte con un netto punteggio di 25 a 10.

Non tarda ad arrivare la risposta della formazione avversaria che torna in campo con un piglio diverso e contribuisce a rendere avvincente il secondo set. Questa volta le squadre si affrontano vis-à-vis, lottando punto a punto, mantenendo il punteggio sempre in sostanziale equilibrio e tenendo con il fiato sospeso i nostri tifosi, accorsi per sostenerci, come sempre, con molta partecipazione. Il set è destinato a chiudersi ai vantaggi, con le formazioni appaiate sul 24 pari. I punti decisivi sono in nostro favore e il due a zero, nel conto dei set, è servito!! Le veneziane accusano il colpo, ma non cedono di un centimetro.

Anche il terzo set si rivela molto combattuto, ma questa volta le nostre ragazze allungano nei momenti decisivi, in particolare sul finale, quando il 25 a 21 sancisce la fine delle ostilità, set e match targato Alta Fratte. Sabato prossimo, 26 marzo alle ore 20:30, andremo in scena a Castel D’Azzano, contro l’Arena Volley per un big match d’alta classifica. L’appuntamento a sabato 2 aprile, per l’incontro casalingo contro una ormai storica rivale, il Duetti Giorgione. Il tabellino del match:

Alta Fratte San Giustina-Imoco San Donà 3-0 (25-10; 26-24; 25-21)

Eurogroup AltaFratte: Fanelli 4, Destro ne, Zarpellon 8, Messaggi 2, Pavei, Giacomelli ne, Simionato ne, Gasparini 1, Frison 10, Marinello ne, Bortoli ne, Bortolot 3, Masiero 18, Rizzo 8. All: Rondinelli

Imoco Volley San Donà: Bagnoli; Pagliuca 2; Soffiato; Giacomello 6; Adigwe 9; Bianco; Bardaro; Zorzetto; Trampus 8; Munarini 6; Stellati 1; Alessi 1; Guzin 5; Marchetto ne. All: Gregoris