B1. L’Alta Fratte fa valere il suo primato contro l’Ostiano: 3-0 e +12 sul secondo posto

In poco più di un’ora la capolista Eurogroup Alta Fratte liquida la Fantini-Folcieri Ostiano e continua la propria corsa verso la promozione in A2. Un successo meritato, a dimostrazione della reale bontà della compagine padovana, ma dall’altra parte un avversario che è stato in partita solo nel primo parziale. Poi per Focaccia e compagne black out totale e due frazioni davvero da dimenticare.

Primo set equilibrato con le cremonesi che tengono anche a bada la formazione di casa e rispondono punto su punto; grande equilibrio fino al finale di parziale quando poi l’Eurogroup alza la voce e chiude in proprio favore. Secondo e terzo parziale fotocopia con la Fantini Folcieri che non riesce più a giocare, surclassata dalle battute delle avversarie e incapace di costruire gioco. Tutto facile per le ragazze di Rondinelli che schiacciano letteralmente le cremonesi. Mister Leali prova a cambiare le carte in tavola ma la mossa non dà frutti.

I cambi sui laterali, Frigerio e Furlan, non incidono e la partita si trascina senza sussulti. Dopo la già citata Coppa Italia di Serie B1 in programma a Bologna, l’Alta Fratte si concentrerà sul campionato il prossimo 16 aprile. Sarà il più classico dei testacoda, con l’Eurogroup impegnato sul campo del fanalino di coda del girone C, la Tecnimetal Piadena. Il tabellino del match:

EUROGROUP ALTA FRATTE – FANTINI FOLCIERI OSTIANO 3-0 (25-21, 25-10, 25-10)

EUROGROUP ALTA FRATTE: Volpin, Cicoli, Marinello, Wabersich, Bortolot, Masiero, Rizzo, Giasoli, Pasa, Nordio, Gasperini, Canella. All. Rondinelli.

FANTINI FOLCIERI OSTIANO: Rizzieri , Vidi, Barbarini, Ghia, Furlan, Focaccia, Diomede, Riccardi (L), Volta (L), Bocchi, Martinelli, Bosso, Viccardi, Frigerio. All. Leali.