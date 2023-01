B1: Alta Fratte in fuga, vince a Noventa e va a +6 sulla seconda in classifica

Vittoria e allungo importante in classifica proprio nell’ultimo turno del girone d’andata. L’Eurogroup Alta Fratte si laurea campione d’inverno del girone C della Serie B1 di volley femminile, con un margine più che buono nei confronti della seconda. Le ragazze di coach Rondinelli devono infatti “ringraziare” l’Azimut Giorgione che ha battuto nettamente in trasferta Nardi Volta, ora a sei lunghezze proprio dalla formazione di Santa Giustina in Colle. L’Alta Fratte si è sbarazzato dell’Ipag Noventa dopo qualche tentennamento iniziale, un successo in rimonta contro un’avversaria sempre agguerrita.

Primo set. Dopo un primo equilibrio (5-5), le noventane conducono con autorevolezza il gioco (11-5). Ricci mura l'attacco avversario, concretizzando una miracolosa difesa noventana (16-11), mentre Stafoggia, con un attacco e due potenti servizi consecutivi, ipoteca il set (22-14), che termina infatti 25 a 16 per l’Ipag.

Secondo set. Dopo un iniziale equilibrio (7-7), l’Alta Fratte conquista un rassicurante vantaggio (10-13, 16-19). La squadra di casa accorcia (19-22), riaccendendo le speranze con due ace di fila (21-22). La capolista, però, non demorde e chiude il parziale 25 a 22 pareggiando il conto set.

Terzo set. Le noventane partono con un vantaggio di due punti (6-4), che aumenta sino all'11 a 6. Si arriva anche al 12 a 9, ma l’Alta Fratte reagisce e passa a condurre 20 a 17 con grande autorità. Viene annullato il primo set point (18-24), seguito da altri due tentativi di recupero, ma le padovane chiudono a proprio favore il parziale (20-25).

Quarto set. È il parziale più combattuto della partita. Le vicentine ripartono forte, ma l'Ipag subisce il ritorno delle avversarie (11-14). È un botta e risposta continuo che rende impossibile fare una previsione sul risultato. Noventa sembra avere la meglio, soprattutto quando si ritrova sul 21-19, ma l’Eurogroup dimostra di avere tante vite come i gatti. La rimonta è pazzesca e porta al 25-23 e al 3-1 definitivo. Il tabellino del match:

IPAG NOVENTA-EUROGROUP ALTA FRATTE 1-3 (25-16, 22-25, 20-25, 23-25)

NOVENTA: Gomiero, Facco, Pastorello, Stafoggia, Ricci, Gambalonga, Dinello, Scaccia, Leonardi, Canazza, Morgia, Bussolo, Destro. All. Gemo

ALTA FRATTE: Volpin, Giason, Cicolini, Pavei, Pasa, Nordio, Gasparini, Marinello, Fanelli, Wabersich, Bortolot, Masiero, Rizzo, Canella. All. Rondinelli