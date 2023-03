B1. L’Alta Fratte non si ferma neanche contro la vicecapolista Volano

Non ci sono proprio ostacoli per l’Eurogroup Alta Fratte. La formazione padovana continua a guidare con autorità il girone C della Serie B1 di volley femminile, aumentando di giornata in giornata il vantaggio sull’inseguitrice di turno. Ieri a soccombere è stato il Rothoblaas Volano che si è presentato a Santa Giustina in Colle con il secondo posto in tasca. La partita è stata molto impegnativa, ma la formazione di coach Rondinelli ha messo in campo tutto, sbagliando molto poco. Anche nell’unico parziale perso, le altafrattine sono state in partita con la testa e si sono dimostrate pronte a giocarsi la vittoria.

Proprio il tecnico dell’Eurogroup ha così commentato il match: “Era una gara determinante, per il cammino verso la vittoria, contro la seconda in classifica. Venivamo da una serie di partite di spessore, per cui non era facile tenere sotto l’aspetto mentale. Sono stato felicissimo di come la squadra si è messa in campo, tatticamente hanno mantenuto le competenze che ci eravamo detti. Una partita bella a sprazzi, ma non bellissima. In allenamento riusciamo a proporre un gioco più veloce, ma giustamente c’è un avversario di fronte. Questa sera ci hanno messo in difficoltà con la battuta, ma a muro stiamo toccando molti palloni. Abbiamo spesso molta fretta e facciamo fatica ad adattarci ai tempi di gioco dell’avversario. In battuta siamo stati spettacolari, magari non erano ace diretti, ma abbiamo costretto le avversarie a giocare palle più scontate”.

Marinello, MVP della serata, si è raccontata invece in questo modo: “Io sono nata qui, ho giocato con le giovanili fino all’Under 18 e poi ho provato a cambiare per fare esperienza. Tornata qui, non mi aspettavo di giocare e misurarmi con atlete di spessore è molto gratificante. Ora ho avuto l’opportunità di giocare con continuità e sono molto contenta”. Superato anche questo scoglio, ora c’è un’ultima partita, prima di potersi proiettare alla Final Four di Coppa Italia, prevista nel weekend pasquale. Sabato 1° aprile, altra gara casalinga contro la Fantini-Folcieri Ostiano. Il tabellino del match:

EUROGROUP ALTA FRATTE-ROTHOBLAAS VOLANO 3-1 (25-20; 24-26; 25-15; 25-20)

ALTA FRATTE: Volpin 11, Giason ne, Cicolini 18, Pavei, Pasa ne, Nordio ne, Gasparini ne, Marinello 9, Fanelli ne, Wabersich, Bortolot 5, Masiero 5, Rizzo 13, Canella. All. Rondinelli

VOLANO: Miori 2, De Val 6, Manetti 8, Cramerotti, Galbero ne, Pierobon, Braida 3, Orlandini 9, Petruzziello 12, Bellini 22, Calza A. ne, Paoli ne, Calza I. All. Parlatini