B1: Alta Fratte riprende da dove aveva cominciato, netto 3-0 ai danni di Udine

Ci si era lasciati, prima della sosta di Natale, con una striscia importante di vittorie e l’anno nuovo (nonostante lo stop nel mese di gennaio) non tradisce: ancora una vittoria per l’Alta Fratte! Netto il successo ai danni di Udine Volley: dopo un primo set combattuto, le ragazze di coach Rondinelli non sbagliano più nulla e conquistano tre punti importanti che le proiettano in terza posizione “provvisoria” in classifica, in attesa dell’esito della gara odierna del Giorgione.

Lo starting six è composto da Bortolot in palleggio, Zarpellon (nel terzo, Messaggi) in opposto, Fanelli e Frison al centro, Masiero e Rizzo in banda; Pavei libero. Il primo set è stato decisamente il più combattuto, le udinesi partono subito forti, mettendo un po’ in difficoltà le padrone di casa. Nel corso del parziale ci si trova a inseguire le avversarie, ma la rimonta è presto completata e le atlete venete ipotecano la vittoria che giunge con il punteggio di 25 a 21.

Nel secondo set non c’è storia, l’8 a 1 che apre il parziale annichilisce le avversarie, le quali non riescono ad opporsi al buon gioco dell'Eurogroup. Nel terzo parziale, l’inerzia è a favore delle padovane e l’AltaFratte la sfrutta al massimo. Anche in questo caso il punteggio non è mai in discussione e si chiude sul 25 a 19. Il tabellino del match:

EUROGROUP ALTA FRATTE-UDINE VOLLEY 3-0 (25-21, 25-14, 25-19)

Eurogroup AltaFratte: Fanelli 9, Destro, Zarpellon 7, Messaggi 7, Pavei, Giacomelli ne, Simionato ne, Gasparini 1, Frison 11, Marinello ne, Bortoli ne, Bortolot 4, Masiero 6, Rizzo 12. All: Rondinelli

IOPGROUPFORUM IULII UD: Bovolo 6; Brumat 1, Cicolini 14, Pezzotti 1, Nardini 6, Tamborrino ne, Urbinati, Colonnello 1, Marcuzzi 2, Snidero 1, Grego 1, Bortot 2. All: Leone