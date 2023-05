B1. Alta Fratte sconfitta in casa nell'ultima della regular season: Noventa passa al tie-break

È un ko al tie-break a chiudere la regular season dell’Eurogroup Alta Fratte, formazione padovana che era già sicura del primo posto nel girone C della Serie B1 di volley femminile. A Santa Giustina in Colle passa l’Ipag Noventa e la capolista deve fare i conti anche con l’infortunio di Masiero ancora da valutare. Nella finale play-off, intanto, l’Alta Fratte se la vedrà con la vincente della sfida fra Pro Patria e Volpiano.

Primo set. Canazza è protagonista del primo punto della partita (premiata mvp alla fine della gara). Le noventane giocano in scioltezza, aggressive in attacco ed attente in difesa (11-7; 17-11). Sul 21 a 15, entra Dinello al servizio, il set si conclude 25 a 19 per le ospiti.

Secondo set. Equilibrio nei primi scambi del parziale (4-4; 6-6). Gomiero attacca per l'8 a 7, ma Alta Fratte, incisivo al servizio, conquista un margine di vantaggio di 3 punti (8-11). Capitan Gambalonga accorcia (11-12), entrano Facco e Leonardi. Le noventane vanno in difficoltà in seconda linea e subiscono la sconfitta del parziale (19-25).

Terzo set. Vera battaglia nel terzo set (4-2; 9-10; 15-15). Le due contendenti non si risparmiano in campo, con belle e lunghe azioni (19 pari). Noventa, però, sbaglia il servizio ed una ricezione (19-21), ma non demorde, con l'ingresso di Scaccia e Facco, quest'ultima protagonista con un muro ed un pallonetto in posto 5 (22 pari). Stafoggia e Gambalonga regalano il vantaggio (23-22), chiude Gomiero da posto quattro (26-24).

Quarto set. Le noventane pagano dazio nel quarto parziale, con una ricezione deficitaria che non permette una efficace costruzione del gioco. Le padrone di casa comandano in scioltezza (4-12; 6-16), sino al conclusivo (12-25).

Quinto set. Canazza è subito decisiva (2-1; 3-1). La segue Gomiero in pipe (5-1) e al servizio (6-1). Le ospiti giocano con la stessa verve del primo set (10-3, attacco di Stafoggia). Entrano Leonardi e Pastorello (quest'ultima a segno due volte per l'11 a 4 e 12 a 6). L'Ipag si spinge sino ad un rassicurante 13 a 7, ma c’è una reazione delle padovane (13-11, momento in cui si infortuna la sfortunata Masiero). Dopo la pausa, Canazza perfora il campo avversario (14-11), mentre Gomiero chiude al servizio (15-11). Il tabellino del match:

EUROGROUP ALTA FRATTE-IPAG NOVENTA 2-3 (19-25, 25-19, 24-26, 25-12, 11-15)

ALTA FRATTE: Volpin, Giason, Cicolini, Pavei, Pasa, Nordio, Gasparini, Marinello, Fanelli, Wabersich, Bortolot, Masiero, Rizzo, Canella. All. Rondinelli

NOVENTA: Gomiero, Facco, Pastorello, Stafoggia, Ricci, Gambalonga, Dinello, Scaccia, Leonardi, Canazza, Morgia, Bussolo L, Destro L. All. Gemo