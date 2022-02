B1: Alta Fratte senza timori reverenziali, conquistato un buon punto con la capolista

Il primo recupero dell’Alta Fratte San Giustina diventa realtà. Il campionato di Serie B1 è tornato alla normalità e una conferma si è avuta ieri con la partita disputata dalla formazione padovana che ha affrontato una delle avversarie più in forma del campionato, la capolista Arena Volley Team. La partita casalinga nascondeva diverse insidie e questo si sapeva da tempo, il risultato finale è stato la conseguenza dell’ottimo stato di forma di entrambe le compagini.

La Vivigas si è imposta 3-2 dopo una serie di colpi di scena a ripetizione, visto che poteva vincere chiunque. Il match, inizialmente programmato per gennaio, è cominciato con grande equilibrio e l’Arena Volley Team capace di imporsi grazie al decisivo allungo finale (25-21). Il secondo parziale non è stato da meno: nessuna squadra ha prevalso, ma il 2-0 in favore delle veronesi è diventato realtà grazie a un perentorio e spettacolare 25-22. A quel punto le padrone di casa sono salite in cattedra. Hanno accorciato infatti le distanze conquistando con caparbietà la terza frazione di gioco (25-17), pareggiando poi i conti al termine di un set infinito. Il 30-28 in favore di Alta Fratte verrà ricordato a lungo in quanto a spettacolarità e imprevedibilità.

Il tie-break si è quindi concretizzato all’orizzonte e alla fine l’Arena ha profuso le ultime energie necessarie per i 2 punti che la lanciano momentaneamente al comando del girone C, in attesa dell’incontro dell’altra capolista, Nardi Volta. Il punto di Alta Fratte, invece, permette alle ragazze di coach Rondinelli di agganciare al terzo posto il Duetti Giorgione (ma con una partita in più). Il tabellino del match:

ALTA FRATTE SAN GIUSTINA-ARENA VOLLEY TEAM 2-3 (21-25, 22-25, 25-17, 30-28, 13-15)

ALTA FRATTE: Fanelli, Destro, Zarpellon, Messaggi, Pavei, Giacomelli, Simionato, Gasparini, Frison, Marinello, Bortoli, Bortolot, Masiero, Rizzo. All: Rondinelli

VIVIGAS ARENA: Brutti, Guiotto, Tamassia, Hrabar, Ferrari, Muzzolon, Montin, Lonardi, Cappelli, Sgarbossa, Bissoli, Erigozzi, Moschini. All. Bertolini