Volley femminile B1: l'Alta Fratte si affida ancora a coach Rondinelli

L’Alta Fratte ripartirà dal suo condottiero, Vincenzo Rondinelli, per il nuovo campionato di Serie B1 di volley femminile. Il tecnico è stato infatti confermato alla guida della prima squadra per proseguire il grande lavoro della stagione 2021-2022 culminata con i play-off sfumati. Si tratta di un progetto all'insegna della continuità che vuole dimostrare la volontà di continuare a lavorare giorno dopo giorno per puntare a migliorarsi.

Insieme a lui ci saranno il viceallenatore Riccardo Fiscon, la fisioterapista Elena Fantinato, il preparatore atletico Fabio Sarto e l’assistente preparatore atletico Tommaso Carrozzo. Il nome di Rondinelli è uno dei più importanti a livello pallavolistico nazionale. Il compito che gli è stato affidato l’anno scorso è stato quello di coordinare tutti i settori, incluse le fasce giovanili.

Originario di Asti, l’allenatore della formazione padovana può vantare un curriculum di tutto rispetto, visto che è stato anche istruttore tecnico e selezionatore provinciale. In carriera ha allenato squadre come il Volley Futura Asti, la Spes Belluno, il Santa Teresa Volley, Pisogne e persino Novara. Alla stagione 2022-2023 si chiede di essere ancora più proficua di quella terminata pochi mesi fa: con i giusti accorgimenti e un buon mercato, i play-off non possono proprio sfuggire all’Alta Fratte.