B1. L'Alta Fratte si sbarazza anche di Giorgione: la capolista è irrefrenabile

Vittoria convincente dell’Eurogroup Alta Fratte, al cospetto di una signora formazione, l’Azimut Giorgione, ottenuta davanti ad un pubblico delle grandi occasioni. Sugli spalti si respirava aria di festa, di tifo sano e scatenato: tamburi, trombette, megafoni e tanti cori, sia da parte dei supporter di casa che di quelli delle avversarie. Insomma, gli ingredienti per un grande spettacolo non sono mancati e la ciliegina sulla torta sono tre preziosi punti ottenuti con caparbietà, spirito di squadra e divertimento.

Lo afferma anche coach Rondinelli, intervistato a fine gara: “Finalmente le nostre ragazze hanno giocato godendosi il momento, è stata un’ottima pallavolo, sotto tutti i fondamentali. Loro sono una formazione forte, con individualità importanti. Ma noi siamo riusciti a esprimerci al meglio.” Le fasi iniziali dei set sono stati sempre molto combattuti, il primo è stato quello più complicato, perché il Giorgione ha sempre tenuto il fiato sul collo della capolista, a volte passando anche davanti, ma il finale è rimasto di marca gialloblù.

Le compagini hanno dato vita a scambi lunghi, con attacchi e contrattacchi, con la difesa padovana che ha aspirato tantissimi palloni. Nel secondo e terzo parziale, invece, da metà gara è stato realizzato un filotto di punti (16-11 e 16-10) che hanno dato margine per condurre in porto i set con meno ansia, anche se di fronte c’era una formazione con nomi importanti e talento che non si discut. Bortolot, eletta MVP dal pubblico, ha saputo gestire bene i palloni e smistarli per le sue bocche da fuoco, anche quelli più “spinosi”, trovando una soluzione personale sempre vincente.

La prossima settimana, sabato 18 marzo 2023 alle 20:30, l’AltaFratte sarà impegnato in casa dello Spakka Volley, formazione che attualmente si trova nella “zona rossa” della classifica, ma molto temibile perché all’andata ha inflitto la prima sconfitta stagionale all’Alta Fratte. Il tabellino del match:

EUROGROUP ALTA FRATTE-AZIMUT GIORGIONE 3-0 (25-22; 25-19; 25-20)

ALTA FRATTE: Volpin 7, Giason ne, Cicolini 17, Pavei, Pasa ne, Nordio ne, Gasparini ne, Marinello ne, Fanelli 9, Wabersich, Bortolot 5, Masiero 12, Rizzo 7, Canella ne. All. Rondinelli

GIORGIONE: Pincerato 4, Lee fezzi 5, Morra, Gogna 6, Ceron 9, Prado, Andrich 6, De Bortoli 6, Cantamessa, Bateman ne, M’Bra 9. All: Carotta