B1: Alta Fratte tiene testa a Udine ma non basta, finisce 1-3

Una sconfitta da cui trarre, però, anche gli aspetti positivi. Il match di ieri sera dell’in trasferta controè terminato con la vittoria perdelle padrone di casa, anche se le padovane hanno dato filo da torcere alle bianconere. La formazione veneta è giunta acon grande fiducia dopo la prima vittoria in campionato conquistata una settimana fa.

Ha prevalso purtroppo il fattore casalingo: il PalaGesteco si conferma un vero e proprio fortino per Rizzi Volley che non si è demoralizzata dopo il momentaneo 1-1. Il primo parziale è stato equilibrato, anche se poi Udine ha trovato la forza per l’allungo decisivo, chiudendo sul 25-20. Alta Fratte ha dimostrato di essere in salute, pareggiando subito i conti con un 25-19 da cui bisognerà ripartire per le prossime partite.

Il 25-16 del terzo set e il 25-19 del quarto testimoniano come Udine abbia saputo far virare le sorti del match a proprio favore per il 3-1 definitivo. Fra una settimana un’altra trasferta per le padovane, quella contro l’Isuzu Cerea. Il tabellino del match:

UDINE VOLLEY-ALTA FRATTE 3-1 (25-20, 19-25, 25-16, 25-19)

UDINE VOLLEY: Bovolo, Brumat, Cicolini, Pezzotti, Nardini, Tamborrino, Urbinati, Colonnello, Malovic, Marcuzzi, Snidero, Grego, Tomatesig, Bortot. All. Leone

ALTA FRATTE: Fanelli, Destro, Zarpellon, Messaggi, Pavei, Giacomelli, Simionato, Gasparini, Frison, Marinello, Bortoli, Bortolot, Masiero, Rizzo. All. Rondinelli