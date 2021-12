B1: Alta Fratte vince in scioltezza anche con l’Euromontaggi, è il quarto successo di fila

Il poker è servito. L’non si ferma più e con il 3-0 in trasferta di ieri a Porto Mantovano contro l’è riuscita a raggiungere il quarto posto in classifica, un piazzamento più che meritato dopo quattro vittorie di fila. Molto equilibrato il primo set, punto a punto fino al 9 pari, poi Euromontaggi mette il naso avantie Alta Fratte chiama la prima interruzione.

Ancora 16-13 e 20-16, un vantaggio che non è sufficiente per le padrone di casa, visto che le ordinatissime e precise ragazze padovane rientrano prima sul 20-18, e poi agganciano le lombarde sul 21-21. Alta Fratte è più determinata e si aggiudica un set in cui non credeva forse più. Le poche certezze che aveva il Porto finiscono qui, e con esse la partita, che termina abbastanza rapidamente nei successivi set con il punteggio di 25-15 e 25-14.

La squadra è in salute e fra una settimana se la vedrà con una temibile avversaria, l’Imoco San Donà, giovane, scanzonata e imprevedibile. Ieri la parte del leone l’hanno fatta la centrale Frison ed il capitano Masiero, con 14 punti all’attivo a testa. Il tabellino del match:

EUROMONTAGGI PORTO MANTOVANO-ALTA FRATTE 0-3 (22-25, 15-25, 14-25)

Euromontaggi: Poggi, Miserendino, Riccato, Giardini, Dall’Orso, Marcelletti, Ghirardelli, Carandini, Collet, Gualtieri, Fiorellini, Mazzarini. All. Marone

Alta Fratte: Fanelli, Zarpellon, Messaggi, Giacomelli, Simionato, Gasparini, Frison, Marinello, Bortoli, Bortolot, Masiero, Rizzo, Pavei, Destro. All. Rondinelli