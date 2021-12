B1: Alta Fratte continua a mietere vittime illustri, battuto nettamente anche Conegliano

Non era stato un caso. La vittoria in trasferta di una settimana fa a Noventa Vicentina da parte dell’è stata bissata con grande piacere dei tifosi padovani ieri sera, quando la squadra ha battuto una temibile rivale come il. Il nettoha permesso alle ragazze di coach Rondinelli di raggiungere proprio le trevigiane a quota 14 punti in classifica, un quarto posto più che meritato.

Le ospiti si sono ritrovate subito in difficoltà nel primo set che comunque si è concluso con cinque lunghezze di distanza (25-20). L’1-0 ha galvanizzato la formazione di casa che ha imposto il proprio gioco nei due parziali successivi: nel secondo, Conegliano si è arresa presto e si è fermata ad appena 16 punti. Nel terzo e conclusivo set, poi, Alta Fratte è riuscita a imporsi con un perentorio 25-19.

Le ambizioni di vertice della società padovana verranno saggiate fra una settimana in trasferta: non è un impegno proibitivo, visto che ci si dovrà confrontare contro Porto Mantovano, attualmente al terzultimo posto in classifica con 6 punti all’attivo, ma non bisogna sottovalutare alcun avversario. Il tabellino del match:

ALTA FRATTE-TEAM CONEGLIANO VOLLEY 3-0 (25-20, 25-16, 25-19)

ALTA FRATTE: Fanelli, Destro, Zarpellon, Messaggi, Pavei, Giacomelli, Simionato, Frison, Marinello, BortolI, Bortolot, Masiero, Rizzo. All: Rondinelli

CONEGLIANO: Tosi, Volpin, De Stefani, Zia, Barcellini, Pesce, Menegaldo, Wabersich, Florian, Nordio, Ceschin, Pegorin. All. Martinez