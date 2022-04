B1: bel derby tra Alia Aduna e Eurogroup, ma a prevalere è Alta Fratte

Il derby padovano del girone C della B1 femminile di volley è di marca Alta Fratte. L’Eurogroup guadagna altri tre punti che la portano a consolidare la quarta posizione in classifica, in attesa dello scontro con la diretta inseguitrice, l’Ipag Noventa. L’Alia Aduna, invece, continua a lottare per una complicata salvezza. Il match inizia sotto il segno dell’incertezza con le formazioni che si studiano a vicenda.

L’Alta Fratte riesce sempre a mantenere un piccolo margine di vantaggio, che si fa molto più consistente nella seconda parte di set. L’allungo si rivela decisivo e il parziale si conclude agevolmente in nostro favore. Nella pallavolo, come in tutti gli sport, mai sottovalutare l’avversario, sia esso il primo o l’ultimo in classifica. Ne sanno qualcosa le gialloblù che rivivono lo spettro del tie-break contro il Giorgione.

L’Aduna parte a razzo e sorprende le ospiti. Nel corso del set, l’Alta Fratte riesce a ritrovare un po’ di precisione e di punti, grazie anche alla collaborazione della panchina, ma il risultato è ormai compromesso, anche se in alcuni frangenti, il gap sembrava colmabile. L’Alia pareggia il conto dei set e si ricomincia da capo. Nel terzo set si ristabilisce l’equilibrio e l’andamento del parziale ricalca quello del primo. Dal 16-15 è l’Alta Fratte a rompere gli indugi e a premere decisa sull’acceleratore. Le avversarie non riescono a tenere il ritmo e ancora una volta lo sprint si rivela efficace (2 set a 1).

Nel quarto parziale, dopo una prima fase incerta, sono ancora le ragazze di coach Rondinelli a provare a scappare. Il tentativo di fuga va a buon fine, i colpi ospiti vanno a segno con continuità e a muro si chiude la visuale alla formazione di casa. Il finale è tutto in discesa e con il 15 a 25 arriva la conquista di set e match. Il tabellino del match:

ALIA ADUNA PADOVA-EUROGROUP ALTA FRATTE 1-3 (15-25; 25-16; 19-25; 15-25)

Alia Aduna Padova: Celegato 3, Grandis ne, Grazia 7, Blaseotto 9, Cavalera, Varagnolo ne, Miecchi, Avanzo 17, Tiozzo, Boscolo 1, Bisio 12, Colombano 2. All: Amaducci.

Eurogroup AltaFratte: Fanelli 9, Destro, Zarpellon 8, Messaggi 3, Pavei, Giacomelli, Simionato, Gasparini ne, Frison 14, Marinello ne, Bortoli ne, Bortolot 5, Masiero 20, Rizzo 16. All: Rondinelli