B1: bella vittoria a Cerea per l’Alta Fratte, un 3-1 che risolleva il morale

L’si aggiudica i tre punti al termine di una gara conche non ha dato respiro, in cui le formazioni si sono battute a viso aperto, tenendo sempre incerto l’esito dei set. Tre punti importanti per la classifica e per il morale della squadra.schiera Bortolot in palleggio per Messaggi opposto, Fanelli e Frison (Bortoli nel quarto set) al centro, Masiero e Rizzo (Gasparini nel quarto set) in banda, Pavei libero. Ottimo l’impatto sul match da parte delle gialloblù.

Gira tutto bene e le avversarie non riescono a tenere testa alla partenza sprint dell’AltaFratte. Finisce agevolmente 18 a 25. Con un parziale di 4 a 0, in favore delle padovane, inizia il secondo set. La formazione di casa ritrova, però, ordine e colpi e ripaga con la stessa moneta, sorpassando e passando a condurre. La fase centrale del parziale è un testa a testa serrato, ma è la formazione di casa a trovare lo spunto decisivo ed a pareggiare il conto dei set, vincendo 25 a 22.

Nel terzo parziale lo scontro si fa duro, le avversarie, ben servite da Mary Scaccia stanno con il fiato sul collo di San Giustina che riesce sempre a mantenere un minimo vantaggio. Sul finale del set le padrone di casa pareggiano i conti e si va ai vantaggi. Finisce in modo anomalo, senza palla a terra, perché la formazione di casa prende un cartellino rosso e il punto decisivo lo intasca Alta Fratte (25-27). Le veronesi non demordono e partono all’arrembaggio nel quarto e decisivo set.

L’Alta Fratte subisce la partenza della formazione di casa, ma trascinata da capitan Masiero, rimane a galla e, nella fase centrale, ritrova ritmo e punti e passa al contrattacco. Il finale di set è nelle sue mani, la formazione avversaria si fa più imprecisa e il punteggio sorride alle ospiti. Finisce 20 a 25. Ottimo risultato, si diceva, che deve dare la convinzione di andare a giocarsela, sabato prossimo, in casa della capolista IPAG, a Noventa Vicentina. Il tabellino del match:

ISUZU CEREA-ALTA FRATTE SAN GIUSTINA 1-3 (18-25, 25-22, 25-27, 20-25)

Eurogroup AltaFratte: Fanelli 13, Destro ne, Zarpellon ne, Messaggi 15, Pavei, Giacomelli ne, Simionato, Gasparini 7, Frison 4, Marinello, Bortoli 3, Bortolot 2, Masiero 24, Rizzo 9. All: Rondinelli

ISUZU CEREA VR: Coscia 11, Ferrarini 10, Boso 10, Bovolenta ne, Tollini 5, Alberti ne, Furlani ne, Possenti ne, Gabrielli 17, Scaccia 6, Maccacaro, Bersani ne. All: Valente.