B1: big match spettacolare tra Il Colle Consorzio Padova e Arena Volley Team ma a spuntarla sono le veronesi

Appena 4 punti: è questa la differenza, minima e quasi trascurabile, che ha determinato la vincitrice del big match del girone C della Serie B1 di volley femminile. L’Arena Volley Team ha espugnato il campo de Il Colle Consorzio Padova Women, il “derby” delle seconde in classifica, un 3-1 che non deve però ingannare. Le veronesi hanno messo a referto 101 punti totali, mentre quelli delle padovane sono stati 97, soltanto quattro in meno per l’appunto. Ogni parziale è stato caratterizzato da un equilibrio estremo, puntualmente con due punti di scarto per determinare il vincitore e persino col bisogno dei vantaggi in una frazione di gioco.

La partita è stata disputata al Palasport di Sant’Angelo di Piove di Sacco a causa dell’indisponibilità dell’impianto di piazzale Azzurri d’Italia. Lo spettacolo non ha risentito di questo cambio di programma. La formazione di coach Amaducci ha pensato di poter trionfare anche in questo difficile incontro dopo il primo set vinto con un frizzante 25-23 che ha lasciato presagire la spettacolarità del pomeriggio. Il pareggio da parte delle ospiti è stato immediato e sempre con lo stesso risultato, segno che la concretezza e la maggiore attenzione ai minimi particolari sono state fondamentali.

L’Arena ha concesso il bis con lo stesso risultato, completando la rimonta e resistendo ai tentativi delle padovane di prolungare la partita al tie-break. Il 28-26 di marca ospite nel quarto parziale ha avuto il sapore della beffa, la conquista di almeno un punto in un match tanto importante era a portata di mano.

“Abbiamo giocato alla pari, la differenza l’hanno fatta dei piccoli errori nei finali – commenta Sara Angelini. Abbiamo lavorato bene a muro, ma non abbiamo coperto bene i pallonetti. Ci meritavamo il tie-break e sarebbe stato importate, anche per fare un punto in classifica. Restiamo comunque in corsa per i play off, sono il nostro obiettivo e ci crediamo”.

“Loro hanno sbagliato meno di noi, soprattutto in battuta – spiega coach Lorenzo Amaducci. All’inizio abbiamo faticato in ricezione, poi abbiamo sistemato la ricezione mentre siamo calati in attacco. Peccato perché credo che il tie-break potesse starci. Più brave loro a sbagliare meno nei momenti chiave, anche perché sono una squadra più esperta. Un punto sarebbe stato utile, ma in classifica cambia poco, siamo ancora là a giocarcela”. Fra una settimana Il Colle Consorzio giocherà di nuovo tra le mura amiche: domenica 19 febbraio è prevista la gara contro la rigenerata Azimut Giorgione. Il tabellino del match:

IL COLLE CONSORZIO PADOVA WOMEN-ARENA VOLLEY TEAM 1-3 (25-23, 23-25, 23-25, 26-28)

PADOVA: Angelini (5), Avanzo, Nonnati (23), Boscolo, Comotti (21), Colombano (2), Romano, n.e. Liberale, Tonina, Azzolin, Blaseotto. Liberi: Urbinati, Cavalera. 1° All. Amaducci.

ARENA: Bissoli (1), Brutti (13), Cappelli (17), Ferrari, Gainelli, Hrabar (16), Merzari, Montin (6), Muzzolon, Riccato (16). Liberi: Moschini, Erigozzi. 1° Allenatore: Marcello Bertolini