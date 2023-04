B1. La capolista Alta Fratte è insaziabile: battuta in 4 set una tenace Imoco San Donà

È il momento di una pausa? Non certo per l’Eurogroup Alta Fratte, capolista indiscussa del girone C della Serie B1 di volley femminile, sicura da una settimana di arrivare prima in questo raggruppamento ma ancora con tanto appetito da placare. Ne è stata una chiara testimonianza la vittoria di ieri a Santa Giustina in Colle contro un avversario che ha venduto cara la pelle, la sempre temibile Imoco San Donà. Le veneziane hanno dato filo da torcere alle prime della classe, ma la formazione di coach Rondinelli non ha avuto pietà e ha complicato in parte i piani salvezza delle avversarie.

Il 3-1 finale ha confermato i 12 punti che Alta Fratte ha sul secondo posto, un vantaggio a dir poco impressionante. Il primo set ha viaggiato sui binari dell’equilibrio anche dopo la prima metà di svolgimento. Sul 16-14 per le padrone di casa, però, è emersa la classe della capolista che ha piazzato i punti decisivi per diventare irraggiungibile, fino al 25-20 che ha sbloccato l’incontro e reso vano qualsiasi tentativo di rimonta da parte di San Donà. Nella seconda frazione di gioco, le ospiti hanno provato ad alzare la voce.

Sull’11-6 per l’Imoco si è intuito come qualcosa di importante potesse succedere, peccato che l’Eurogroup abbia guastato qualsiasi piano delle Panterine, prima pareggiando i conti (11-11) e poi lasciandole a debita distanza, con il 25-21 che ha sancito il raddoppio. Nel terzo parziale San Donà ha provato ancora una volta a fare il proprio gioco e in questo caso la sua spavalderia è stata premiata dal 5-1 di partenza e dal successivo 13-7. Il 22-15 sempre per San Donà ha spianato la strada verso l’1-2 nel conto set, ma non è stato semplice conquistare la frazione di gioco, visto che l’Alta Fratte si è rifatta sotto ma non al punto da impedire la riscossa ospite.

Il quarto parziale non ha avuto invece storia e le differenze di classifica si sono notate tutte: il 25-16 per l’Eurogroup ha chiuso definitivamente l’incontro, senza alcuna possibilità di impresa per le Panterine. Fra una settimana le padovane andranno a far visita alla Blu Team Pavia di Udine, mentre l’Imoco sarà di scena al PalaBarbazza contro Ostiano, il tabellino del match:

EUROGROUP ALTA FRATTE-IMOCO SAN DONÀ 3-1 (25-20, 25-21, 22-25, 25-16)

ALTA FRATTE: Cicolini, Rizzo, Pasa, Volpin, Fanelli, Bortolot, Pavei (L), Gasparini, Nordio, Wabersich, Giason (L), Marinello, Masiero, Canella. All. Rondinelli

IMOCO: Marchesini, Soffiato, Visentini, Orlandi, Viola, Moiran, Coba, Talerico, Adigwe, Marchetto, Fiolo, Pagot. Liberi: Bardaro, Priore. All. Gregoris