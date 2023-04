B1: alla capolista Alta Fratte rimangono tre partite da onorare al meglio prima dei play-off

Settimana storica per l’Eurogroup Alta Fratte, iniziata con un terzo posto conquistato in Coppa Italia, ottenuto nonostante una sconfitta, in semifinale, contro la formazione della VTB Bologna che poi la coppa l’ha pure alzata. Per la piccola realtà di paese che è Alta Fratte, però, che da cinquant’anni vive grazie all’impegno di molte persone che dedicano tempo ed energie per portare avanti il progetto di vivere sport, respirare sport, a tutti i livelli, è stato un traguardo storico e di grande soddisfazione. Certo, a nessuno piace perdere, ma a volte basta guardarsi indietro, ricordare dove e come tutto è iniziato e allora il traguardo raggiunto sa comunque di vittoria.

Domenica pomeriggio, altro obiettivo raggiunto: l’Eurogroup, sconfiggendo il Volley Piadena, ha conquistato matematicamente la prima posizione in classifica, vincendo anzitempo il girone C della Serie B1 di volley femminile. Dalle parole di coach Rondinelli, si evince che la gara non è stata molto brillante, segno che qualche scoria della semifinale è rimasta, nelle gambe e nella testa. La vittoria del girone consente alle padovane di accedere ai play-off per giocarsi la possibilità di arrivare in A2, quindi rimangono ancora tre partite di campionato da onorare al meglio, anche per prepararsi nel migliore dei modi all’altro impegno storico per questi colori.

La formazione veneta ha conquistato finora 55 punti in 21 incontri disputati (su 63 disponibili dunque, una buonissima percentuale): con 12 punti di vantaggio sul secondo posto, ormai Alta Fratte è irraggiungibile. Sabato 22 aprile la capolista ospiterà l’Imoco San Donà impegnata nella lotta per non retrocedere, poi sarà la volta di un altro avversario che vuole evitare la B2 come la Blu Team Pavia di Udine (sabato 29 aprile). La regular season terminerà il 6 maggio con la sfida interna contro l’IPAG Noventa. Come prima del girone C, l’Eurogroup se la vedrà con la vincente del play-off tra la seconda classificata del girone B (in questo momento la Bracco Pro Patria) e la terza del girone A (Volpiano).