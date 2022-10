B1: che inizio per l'Alta Fratte, bastano 3 set per regolare Porto Mantovano

“Sono contento della prestazione della squadra; essendo la prima partita, come ho detto alle ragazze oggi, era il primo chiodo per fare la scalata. Ho ricordato che, per farla, i chiodi vanno ben impostati e per chi comincia la scalata è importante fissare bene proprio il primo chiodo. Naturalmente essendo la prima gara, in alcuni momenti abbiamo fatto fatica sotto l’aspetto mentale, è lampante il parziale di 0 a 7 del secondo set; poi però siamo stati bravi a recuperare e imporre, con continuità, il nostro gioco. Alcune intese sono andate benissimo, altre necessitano di ancora un po’ di lavoro. Super soddisfatto della prima gara!”.

Con queste parole, coach Rondinelli descrive il match che ha inaugurato la stagione. Ottimo l’impatto delle atlete padovane con la gara, il primo set è stato condotto al traguardo dei 25 punti ben imponendosi sulle avversarie. L’inizio del secondo parziale ha provocato qualche brivido di paura tra i presenti, perché la formazione ospite ha messo un filotto di 7 punti, ma l'Eurogroup non si è lasciata intimorire, anzi.

Con una cavalcata arrembante, Capitan Masiero e compagne sono pervenute al pareggio e si sono date alla fuga, aggiudicandosi il secondo parziale. Anche il terzo è di marca gialloblù, con molto meno pathos. Poiché il girone è composto di 13 squadre, una a turno deve riposare e sabato prossimo tocca proprio all'Alta Fratte. Quindi l'appuntamento per un’altra gara casalinga è per sabato 22 ottobre, inizio alle 20.30, contro l’Arena Volley. Il tabellino del match:

EUROGROUP ALTAFRATTE – NGS PORTO VOLLEY 3 – 0 (25-21; 25-19; 25-17)

ALTA FRATTE: Volpin 10, Giason ne, Cicolini 13, Pavei, Pasa ne, Nordio ne, Gasparini, Marinello, Fanelli 7, Wabersich 2, Bortolot 5, Masiero 11, Rizzo 5, Canello ne. All. Rondinelli

PORTO MANTOVANO: Poggi 5, Olioso, Rancati 13, Giardini ne, Giudice, Maghenzani 1, Ghirardelli 4, Tavella 1, Bernabe ne, Marcone 9, Bulla 2, Melgari, Martinelli ne. All: Guicciardi