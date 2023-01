B1: Il Colle Consorzio Padova corsaro in Trentino, il 3-2 sul Volano vale il terzo posto

Per Il Colle Consorzio Padova Women non poteva esserci una chiusura di girone d’andata migliore. I 2 punti conquistati dalle ragazze di coach Amaducci sul campo del Rothoblaas Volano significano infatti l’aggancio al terzo posto, con un ritorno tutto da vivere. Espugnare il taraflex trentino non è stato affatto semplice. L'avvio del match vede le squadre infilare alternativamente serie di break point, prodotte da alcuni errori di troppo commessi da entrambe le parti, ma anche dalla buona vena due posti-4 Bellini e Comotti. Il Volano dà l'impressione di poter cambiare marcia, ma fino al 12-14 sono troppi i regali offerti alle padovane (7 errori) per poter prendere il largo. Il cambio di marcia arriva con i turni al servizio di Petruzziello, Orlandini e Braida: un ace dell'opposta modenese e uno della palleggiatrice friulana, uniti agli attacchi Petruzziello e Orlandini, permettono al Rothoblaas di allungare fino al 21-17.

I due time out ravvicinati di Amaducci non portano risultati concreti e una serie di cambi palla accompagna le due squadre verso il 25-21 finale, firmato da un efficace Emma Orlandini. Nel secondo set le due squadre rimangono spalla a spalla fino al 6-7, il problema del Volano è che in questa frazione tutti i turni al servizio delle avversarie portano almeno un break point: due quello di Romano, tre quello di Boscolo, due quello di Nonnati, due quello di Colombano, due quello di Comotti, uno quello di Avanzo. Un ritmo insostenibile per le padrone di casa, che non riescono a fermare la schiacciatrice Comotti e faticano a servire palloni puliti a Braida, tanto che sul 12-19 Luca Parlatini inserisce Cramerotti per Pierobon, ma la frazione a quel punto è ampiamente compromessa e Comotti non ha difficoltà a portarla fino al 16-25 a suon di attacchi vincenti: sono ben sette, alla fine della frazione, chiusa sul 16-25.

Ora tocca al Volano reagire e lo fa, rimanendo in vantaggio dall'8-7 in poi. In campo c'è Jessica de Val al posto di Calza e Miori (utilizzate rispettivamente nel primo e nel secondo set) ed è proprio il suo turno al servizio a consentire al Rothoblaas di scattare dal 7-7 all'11-7, lo slancio decisivo per darsi la carica. Ci mette moltissimo del suo anche Carlotta Petruzziello, che a questo punto ha già realizzato 6 punti. L'Aduna non sta certo a guardare e grazie ad un muro di Romano e ad un ace Colombano in zona di conflitto riesce a ristabilire la parità sul 13-13. Da qui in poi, tuttavia, il Rothoblaas non concede più grandi spazi alle ospiti e scappa via prima sul 16-13 con i buoni servizi di Giulia Manetti, poi addirittura sul 20-14 grazie a due muri vincenti di de Val e a due attacchi di Bellini. Le venete commettono una serie di errori e perdono contatto con l'avversario, che chiude la frazione sul 25-19.

Nella quarta il copione si capovolge nuovamente. Il Volano la inizia molto bene (3-1 con due muri vincenti), ma le padovane conquistano la parità già sul 4-4 per poi scattare sul 5-7 grazie ad un ace di Angelini sulla riga di fondo e a un muro Comotti su Braida. La novità, in casa Aduna, è proprio l'innesto dell'ultima arrivata, Sara Angelini, al posto di Boscolo, al centro della rete. Un ace di Colombano fa 6-9, poi il Volano riesce ad abbozzare l'ultima reazione, concretizzata da Petruzziello e da un ace di Bellini (9-9). Da lì in poi il Colle Consorzio prende il largo, aiutato dagli errori della squadra trentina, che lascia anche cadere una difesa in mezzo al campo. La ricezione continua a soffrire terribilmente e l'opposta Nonnati mette a terra la palla con regolarità. Un ace di Angelini su Orlandini vale il 13-20, un attacco di Nonnati il 14-22. Una mini rimonta delle padrone di casa vale tre break consecutivi (19-23), ma poi un'invasione e un muro di Angelini chiudono il set sul 19-25.

Il tie break comincia con un pesante 0-4 a favore delle ospiti, efficacissime al centro della rete con l'ispirata Romano. Il Rothoblaas reagisce immediatamente con un ace di Orlandini e un attacco di Bellini, ma dopo un attimo si ritrova sotto 4-7 a causa di un altro muro di Romano e due attacchi di Nonnati, protagonista anche di questa frazione. A questo punto Luca Parlatini inserisce Chiara Paoli in regia e il Volano riesce a riportarsi sul 7-8, grazie a due errori delle venete. Dopo una serie di cambi palla conquista anche l'agognata parità sull'11-11, sfruttando un attacco di Orlandini. Il time out di Amaducci viene seguito da un servizio in rete di Petruzziello e da un ace di Colombano su Pierobon, che sposta definitivamente l'ago della bilancia dalla parte delle ospiti, le quali poi chiudono 13-15, approfittando di due errori trentini, commessi da Braida e Bellini. Il tabellino del match:

ROTHOBLAAS VOLANO-IL COLLE CONSORZIO PADOVA WOMEN 2-3 (25-21, 16-25, 25-19, 19-25, 13-15)

VOLANO: Braida 7, Petruzziello 28, Orlandini 11, Bellini 14, Calza A, Manetti 6, Pierobon, Paoli, Calza I 1, De Val 4, Miori 1, Cramerotti. All. Parlatini

PADOVA: Colombano 5, Nonnati 19, Comotti 18, Avanzo 4, Boscolo 4, Romano 12, Urbinati, Azzolin, Nalin, Angelini 6. All. Amaducci