B1: per Il Colle Consorzio Padova Women un'insidiosa trasferta in Lombardia

Dopo la convincente vittoria esterna con la Fantini Folcieri, Colombano e compagne tornano a giocare lontano da casa. Il Colle Consorzio Padova Women sarà infatti impegnato domenica alle 17:00 a Ostiano con la Tecnimetal Piadena, formazione al momento ancora senza vittorie in stagione, ma capace di mettere in difficoltà diverse squadre come testimoniano i tre tie break giocati. “Loro sono una squadra che in casa è stata capace di fare bene, quindi per noi non sarà semplice – conferma coach Lorenzo Amaducci. Andiamo comunque là per cercare di fare nostra la partita. Ripartiamo dai primi due set della partita di domenica scorsa”.

Nel successo di sette giorni fa al PalAntenore Il Colle infatti è stato particolarmente convincente nella prima parte di gara: “I parziali iniziali mi sono piaciuti – continua Amaducci. Abbiamo sempre avuto la sfida sotto controllo, le ragazze erano convinte e determinate, i fondamentali funzionavano, abbiamo sbagliato poco. Dobbiamo continuare il nostro lavoro e migliorarci, ma anche avere delle certezze, dei punti fermi, nelle nostre qualità”.