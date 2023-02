Volley femminile B1: Il Colle Consorzio Padova Women, il ritorno parte da Volta Mantovana

Dopo una lunga pausa torna in campo Il Colle Consorzio Padova Women che sabato 4 febbraio alle 20:30 sarà impegnato a Volta Mantovana. La prima del girone di ritorno apre una serie di sfide di alta classifica che culminerà alla quinta giornata nel derby con la capolista Fratte: “Iniziamo subito forte – conferma coach Lorenzo Amaducci – Come nel girone d’andata le prime partite saranno tostissime e complicate. Non sarà semplice, ma noi ci siamo”.

Le tre settimane di stop (l’ultima di andata si è giocata il 14 gennaio) da un lato hanno consentito di ritrovare energie in vista della seconda parte di stagione, dall’altra però hanno ulteriormente complicato la situazione: “Sicuramente questa lunga sosta non aiuta – prosegue Amaducci – Si perde completamente il ritmo gara. Noi abbiamo disputato alcune amichevoli, ma comunque non basta. Non può essere però una scusa perché siamo tutte nella stessa situazione quindi cambia poco”.

Con Nardi Volta, seconda in classifica con due punti più de Il Colle Consorzio, sarà ancora una volta fondamentale il servizio: “Loro sono una squadra simile a noi, che con la palla in mano diventa ostica. Per questo dovremo cercare di tenerle lontane da rete, anche se hanno una ricezione di qualità”.