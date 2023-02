B1: il girone di ritorno riserva subito una delusione alla capolista Alta Fratte

Comincia sotto il segno della sconfitta il girone di ritorno dell’Eurogroup Alta Fratte, capolista del girone C della Serie B1 di volley femminile. Le padovane, orfane di capitan Masiero, impattano male il match, subendo l’aggressività dell’Euromontaggi Porto Mantovano, decisamente più in partita. La formazione di casa, infatti, “ci ha aggredito non solo in battuta e in attacco, ma anche in difesa”, come ha detto coach Rondinelli a fine gara. L’Alta Fratte ha approcciato male la gara sia dal punto di vista mentale che tecnico.

Solo nel finale di secondo set e nel terzo si è vista la pallavolo vera della capolista, mentre nel quarto parziale il rendimento è stato troppo altalenante nell’atteggiamento e nel risultato, perché negli ultimi scambi si era riusciti a rimarginare il gap e il tie-break non era impossibile.

Rondinelli ha aggiunto: “Come ho detto alle ragazze, le sconfitte non sono mai belle da subire, ma dobbiamo essere capaci di voltare subito pagina, imparando dai nostri errori. Essere in vetta alla classifica significa anche incontrare sempre squadre che giocano contro di noi in modo aggressivo e determinato, come giusto che sia”. La prossima settimana ci sarà il turno di riposo e poi il 18 febbraio l’Eurogroup farà visita ad un cliente molto scomodo come l’Arena Volley Team vicecapolista. Il tabellino del match:

EUROMONTAGGI PORTO MANTOVANO-EUROGROUP ALTA FRATTE 3-1 (25-18; 25-20; 13-25; 25-22)

PORTO MANTOVANO: Poggi 1, Olioso ne, Rancati 20, Giardini 7, Giudice, Ghirardelli 13, Tavella, Bernabe 2, Marcone 9, Bulla 10, Melgari ne, Martinelli ne. All. Guicciardi

ALTA FRATTE: Volpin 14, Giason ne, Cicolini 18, Pavei, Pasa 11, Nordio, Gasparini ne, Marinello ne, Giason ne, Fanelli 9, Wabersich 3, Bortolot 1, Rizzo 8, Canella ne. All. Rondinelli