B1: per Il Colle Consorzio Padova una convincente vittoria casalinga contro Ostiano

Il Colle Consorzio Padova Women conquista i tre punti in casa con la Fantini Folcieri Ostiano. Colombano e compagne giocano con convinzione i primi due set, poi fanno i conti con il ritorno delle ospiti, ma nel quarto parziale tornano in campo in maniera determinata e centrano il successo pieno. Nonnati firma 17 punti, Blaseotto 14 con quattro ace. Il Colle Consorzio parte forte nel primo set e si porta avanti con un ace di Nonnati (16-11). La squadra di Amaducci resiste al ritorno delle ospiti e con Boscolo firma l’ace del 20-14, prima di chiudere il primo parziale 15-12 con Nonnati.

Al cambio di campo Il Colle è ancora all’attacco (ace di Blaseotto in avvio e 4-2) e allunga fino al 14-9 (time out ospite). La battuta di Boscolo scava un ulteriore gap (20-13 con un ace della centrale). L’attacco di Comotti vale il 22-15 e sull’errore della squadra ospite arriva il 2-0 Il Colle. Nel terzo set il Colle prova ad allungare con un ace di Comotti (3-0) per arrivare fino al 6-1. Poi risponde Ostiano che impatta 14-14 e allunga al 16-14. Amaducci chiede time out e poi prova il doppio cambio (dentro Tonina e Azzolin) , ma rimane avanti la squadra ospite (18-16).

L’ace di Azzolin propizia la parità (20-20). Nel finale. Ostiano allunga ancora (23-21) e Amaducci ferma di nuovo il gioco, ma Ostiano non si ferma e allunga il match (25-22). Nel quarto parziale Il Colle parte con determinazione e con un muro di Colombano, l’ace di Blaseotto e un attacco di Comotti va sull’8-3. Le padrone di casa consolidano il vantaggio con un ace di Romano e si portano sul 17-10. Ostiano si riavvicina (19-16), ma l’ace di Blaseotto vale il 23-18 Il Colle, con Colombano che chiude di prima intenzione per il 25-21.

“Siamo partite molto bene nei primi due set, poi nel terzo loro sono tornate sotto – racconta la capitana Sara Colombano – Noi siamo state brave nel quarto a metterle sotto dall’inizio. Per noi tre punti in casa sono molto importanti”. “Nei primi due set abbiamo lavorato bene nel cambio palla -commenta Amaducci – Loro sono una squadra complessa con cui giocare. Noi abbiamo giocato una buona pallavolo, poi siamo un po’ calati nel terzo, forse perché ci siamo fatti trascinare dall’emozione. Nei primi due set abbiamo comunque mostrato una bella pallavolo e da qui dobbiamo ripartire”. Il tabellino del match:

IL COLLE CONSORZIO PADOVA WOMEN-OSTIANO VOLLEY 3-1 (25-21, 25-16, 22-25, 25-21)

PADOVA: Tonina , Azzolin, Blaseotto, Cavalera (L), Urbinati (L), Nalin, Avanzo, Nonnati, Boscolo, Comotti, Colombano, Romano. All. Amaducci.

OSTIANO: Rizzieri, Furlan, Barbarini, Zonta, Vidi, Focaccia, Riccardi (L), Frigerio, Bosso, Volta (L), Viccardi, Martinelli, Bocchi. All. Leali.