Volley femminile B1: Ilaria Fanelli è la prima conferma del reparto centrali dell'Alta Fratte

C’è la prima conferma per quel che riguarda il reparto centrali dell’Eurogroup Alta Fratte. Con i suoi 181 centimetri di esplosività è senz’altro una giocatrice di assoluto valore nel panorama nazionale: si sta parlando di Ilaria Fanelli che sarà anche quest’anno un importante punto di riferimento per la compagine padovana in vista del prossimo campionato di B1 femminile. Vale la pena ricordare che, oltre ad essere un’atleta tenace a muro, aggressiva e onnipresente in attacco, è un importante tecnico delle piccole atlete alle quali riesce a trasmettere amore e passione per questo sport. Classe 1995, ha avuto diverse esperienze in carriera (molte delle quali tra la B1 e la B2 che conosce alla perfezione), tra cui quella nelle fila dell’Aduna Padova, senza dimenticare la sua parentesi in Svizzera con il Volley Lugano.