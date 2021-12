B1: ko per l'Aduna Padova nel posticipo, 0-3 contro il Team Conegliano

Brutta sconfitta ieri sera per l’. Un 3-0 pesante quello subito dalla formazione veneta contro un’avversaria agguerrita e attrezzata come il. Si tratta di un ko che inevitabilmente deve essere analizzato in fretta per poter affrontare le prossime due gare prima della sosta natalizia. Il campionato di B1 femminile di volley, infatti, non attende nessuno e Padova ha anche una gara da recuperare, quella contro Udine Volley che è in programma il prossimo

Il match di ieri alla Zoppas Arena non era cominciato neanche in modo del tutto negativo per l’Aduna, capace di mantenere in equilibrio il primo parziale, almeno fino a una buona metà. Il 25-19 e l’1-0 in favore delle padrone di casa, però, ha stravolto i piani e gli altri due set sono stati uno la fotocopia dell’altro. Il doppio 25-14 ha chiuso definitivamente i giochi, mettendo in mostra qualche lacuna di troppo che dovrà essere colmata. Il riscatto può essere dietro l’angolo.

Fra quattro giorni Padova giocherà in casa contro l’Isuzu Cerea (penultima in classifica con 2 punti), per poi giocarsi tutto contro Udine e provare a uscire dalla zona calda del girone C, quella che sancisce la retrocessione. Il tabellino del match:

TEAM CONEGLIANO VOLLEY-ADUNA PADOVA 3-0 (25-19, 25-14, 25-14)

CONEGLIANO: Tosi, Volpin, De Stefani, Zia, Barcellini, Pesce, Menegaldo, Wabersich, Florian, Nordio, Ceschin, Pegorin. All. Martinez

PADOVA: Blaseotto, Bisio, Avanzo, Celegato, Grazia, Cavalera, Miecchi, Boscolo, Tiozzo, Azzolin, Grandis, Veragnolo, Beltrame. All. Amaducci.