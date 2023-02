B1. Ko a sorpresa per il Colle Consorzio Padova a Villa Bartolomea: lo Spakka vince 3-1

Una ulteriore conferma, se ce ne fosse stato bisogno: nel girone C della Serie B1 di volley femminile non si può sottovalutare alcun avversario. Lo ha capito benissimo Il Colle Consorzio Padova Women che è uscito senza punti ieri dalla trasferta di Villa Bartolomea contro lo Spakka Volley in lotta per la salvezza. Il ko fa scivolare la formazione di coach Amaducci al quarto posto, ma la rincorsa potrà riprendere già nel prossimo weekend, quando è in programma il derby e big match di giornata con la capolista Alta Fratte.

L'inizio è favorevole alle ospiti che restano sempre avanti di qualche lunghezza (3-6, 7-10) fino all'11-11 quando comincia una fase del match punto a punto; dal 19-17 però la fa da padrone il muro delle veronesi che chiudono 25-19 proprio grazie ad un monster block di Costamagna su Angelini. Nel secondo parziale è sempre partita in estremo equilibrio fino al 14-14 quando Comotti e Nonnati cercano di portare avanti le padovane. Spakka va sotto 14-17 ma rientra sul 16-17 con Pollini che cambia la diagonale palleggiatore-opposto inserendo Marconcini e Palomba.

Con tre punti consecutivi però sempre Nonnati firma l'allungo decisivo e il set finisce 20-25 in favore delle ospiti. Al cambio campo partono forte le locali: 4-0. Il Colle però risponde e impatta 4-4. Si va avanti punto a punto fino al 12-12 quando lo Spakka ottiene un piccolo break che gli dà qualche lunghezza di vantaggio: 17-15, 20-16, 24-20 con il coach Amaducci che prova il cambio della diagonale in regia, senza risultato: 25-21 e 2 set a 1 per le veronesi.

Nel quarto parziale è ancora battaglia con le ospiti avanti 5-10 rimontate 10-10 e distanziate 16-11 grazie a una difesa attenta e pochi errori. Sul 17-12 il coach ospite prova ancora il cambio palleggiatore-opposto, dopo aver inserito anche un laterale e un centrale. Lo Spakka però non molla, controlla, tiene le padovane a distanza. Bortolamedi la chiude 25-20 con un attacco da posto 4. Il tabellino del match:

SPAKKA VOLLEY-IL COLLE CONSORZIO PADOVA 3-1 (25-19, 20-25, 25-21, 25-20)

SPAKKA: Costamagna 21, Permunian 11, Pegoraro 9, Bortolamedi 14, Valente, Civetta 6, Marconcini, Palomba, Strazzer, Adorni, Dal Cero, Sandri, Merler. All. Pollini

PADOVA: Angelini, Avanzo, Nonnati, Boscolo, Comotti, Colombano, Romano, Liberale, Tonina, Azzolin, Blaseotto. Liberi: Urbinati, Cavalera. All. Amaducci.